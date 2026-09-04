కృష్ణాష్టమి రోజు ఈ శ్లోకాలు, స్తోత్రం పఠించండి.. శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం పొందండి
ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష అష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. విష్ణుమూర్తి ఎనిమిదవ అవతారంగా శ్రీకృష్ణుడిని భావిస్తూ ఈ పర్వదినాన ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలోని కృష్ణ పక్షం ఎనిమిదవ రోజున, కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి ఎనిమిదవ అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడు కనిపించాడని నమ్ముతారు. ఈ సంవత్సరం జన్మాష్టమిని సెప్టెంబర్ 4, 2026 శుక్రవారం వచ్చింది. ఈ రోజున, ప్రజలు శ్రీకృష్ణుడిని ఆచారాలతో పూజిస్తారు.
ఈసారి జన్మాష్టమి రోజున, అష్టమి తిథి మరియు రోహిణి నక్షత్రం యొక్క అరుదైన కలయిక ఏర్పడుతోంది. సుమారు 15 సంవత్సరాల తరువాత జన్మాష్టమి రోజున ఇలాంటి యాదృచ్ఛికం జరిగిందని జ్యోతిష్కులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జన్మాష్టమి రోజున, ప్రజలు దేవాలయాలకు వెళ్లి నందలాల్ ను దర్శించుకుంటారు. అలాగే ఈరోజు ఈ కృష్ణ శ్లోకాలు, స్తోత్రం చదువుకుంటే కూడా మంచిది.
కృష్ణ శ్లోకాలు
కస్తూరీ తిలకం లలాట ఫలకే
వక్షఃస్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే
వేణుం కరే కంకణం
సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్
కంఠే చ ముక్తావళిం
గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే
గోపాల చూడామణిః
కృష్ణాయ వాసుదేవాయ
హరయే పరమాత్మనే
ప్రణత క్లేశనాశాయ
గోవిందాయ నమో నమః
కర్మణ్యేవాధికారస్తే
మా ఫలేషు కదాచన
మా కర్మఫలహేతుర్భూః
మా తే సంగో స్త్వకర్మణి
యదా యదా హి ధర్మస్య
గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుత్థానమధర్మస్య
తదాత్మానం సృజామ్యహమ్
పరిత్రాణాయ సాధూనాం
వినాశాయ చ దుష్కృతామ్
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ
సంభవామి యుగే యుగే
ఓం దేవకీనందనాయ విద్మహే
వాసుదేవాయ ధీమహి
తన్నో కృష్ణః ప్రచోదయాత్
శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం
శ్రీకృష్ణం కమలాపత్రాక్షం
పుండరీకాక్షమవ్యయం
వాసుదేవం జగన్నాథం
దేవకీనందనం హరిమ్
నీలమేఘ సమాభాసం
పీతకౌశేయవాససమ్
శ్రీవత్సవక్షసం శాంతం
శ్రీకృష్ణం ప్రణమామ్యహమ్
మందస్మిత ముఖాంభోజం
కుండలాభ్యాం విరాజితమ్
వేణునాద వినోదం తం
గోపికా ప్రాణనాయకమ్
గోపాలం గోకులానందం
గోవర్ధనధరం ప్రభుమ్
యశోదానందనం వందే
నందగోపాలబాలకమ్
రాధికా రమణం కృష్ణం
రాధాప్రాణప్రియం హరిమ్
వృందావన విహారంచ
వందే గోపాలకృష్ణకమ్
దామోదరం జగన్నాథం
మాధవం మధుసూదనమ్
మురళీధర గోవిందం
భజే కృష్ణం సనాతనమ్
కృష్ణం కమలపత్రాక్షం
సర్వలోకైకనాయకమ్
భక్తానామభయం దాతారం
వందే కృష్ణం జనార్దనమ్
శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు…
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More