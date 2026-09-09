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కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో 4 రాశులవారికి మంచి మంచి అవకాశాలు.. అదృష్టం కూడా!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు తమ రాశిచక్ర గుర్తులను, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటాయి. ఇది మానవ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Published on: Sep 9, 2026, 22:17:18 IST
By Anand Sai
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కుజుడు ప్రతి 45 రోజులకు ఒకసారి తన రాశిని మార్చుకుంటాడు. అలాగే అప్పుడప్పుడు తన నక్షత్రాన్ని కూడా మార్చుకుంటాడు. కుజుడు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. కుజుడు సెప్టెంబర్ 24న తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. ఈ నక్షత్ర సంచారం సమయంలో కుజుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి శని. కుజుడు శని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రశాంతంగా ఆలోచించి ఏదైనా చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కుజుడు అక్టోబర్ 17 వరకు పుష్య నక్షత్రంలో ఉంటాడు. కుజుడి సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో చూడండి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

మేష రాశి

కుజ గ్రహ సంచారం కారణంగా మేష రాశి వారి పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆస్తి సంబంధిత విషయాలలో మంచి లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీకు స్నేహితుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వారి ద్వారా కొన్ని శుభవార్తలు అందుకుంటారు. మీకు అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభం వస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. మీకు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

సింహ రాశి

కుజ గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి పురోగతికి అనేక కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఇది మంచి సమయం. విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో బంధం బలపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. దీనివల్ల మీకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.

కన్యా రాశి

కుజ గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారి విలువను, గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. మీరు మీ వృత్తి, వ్యాపారంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ వాటిని సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. అదృష్టం పూర్తిగా తోడుగా ఉండటంతో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

ధనుస్సు రాశి

కుజ గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీకు మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పనికి సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో 4 రాశులవారికి మంచి మంచి అవకాశాలు.. అదృష్టం కూడా!
Home/Rasi Phalalu/కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో 4 రాశులవారికి మంచి మంచి అవకాశాలు.. అదృష్టం కూడా!
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