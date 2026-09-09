డిసెంబర్ 5 నుండి రాహువు సంచారంలో మార్పు.. ఈ 4 రాశుల అదృష్టం.. 548 రోజులు బంగారంలా!
2026 డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం రాహువు గోచారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కెరీర్పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపవచ్చని భావిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును కేవలం ఒక ఛాయా గ్రహంగానే కాకుండా, మనిషి జీవితంలో ఊహించని మలుపులు తిప్పే శక్తిగా వర్ణిస్తారు. రాహువు ప్రభావం పడితే ఒక్కసారిగా జీవితం తలకిందులు కావచ్చు లేదా అనూహ్యమైన విజయాలు అందుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఒక రాశిలో సుమారు ఏడాదిన్నర పాటు సంచరించే రాహువు, ఈ ఏడాది చివరిలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో ఉన్న రాహువు, వచ్చే డిసెంబర్ 5, 2026 నాడు శని అధిపతత్వంలోని మకర రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ఈ రాశి మార్పు కేవలం ఒక సాధారణ గ్రహ గమనం మాత్రమే కాదు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు కెరీర్ దిశను పూర్తిగా మార్చేయగల శక్తి దీనికి ఉంది. ముఖ్యంగా శని స్థానంలో రాహు ప్రవేశం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో, వాటిపై రాహువు ప్రభావం ఎలా ఉండనుందో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి రాహువు మకర ప్రవేశం ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు మీ చేతికి వస్తాయి. ఉద్యోగ అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారస్తులు కొత్త పరిచయాల ద్వారా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవచ్చు. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ గోచార కాలం కెరీర్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడం లేదా కోరుకున్న ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. కష్టపడి పనిచేసిన వారికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అయితే ఎంత ఉత్సాహం ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు పనికిరాదు.
మకర రాశి
ప్రత్యేకంగా రాహువు మకర రాశిలోనే సంచరించబోతున్నందున, ఈ రాశివారిపై దీని ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం అసాధారణంగా పెరుగుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా వెనుకాడకుండా ముందుకు వెళతారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయాలు సాధిస్తారు. కెరీర్ను కొత్త మార్గంలో మళ్లించాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి రాహువు సంచారం అనేక సమస్యలకు తెరదించుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా విదేశాలకు సంబంధించి వ్యాపారం చేసే వారికి లేదా విదేశీ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఊహించని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతుంది.
జాగ్రత్త వహించాల్సిన అంశాలు
రాహువు ఎప్పుడూ వేగవంతమైన ఆశలను, అకస్మాత్తుగా దూసుకుపోయే తత్త్వాన్ని ఇస్తాడు. అందువల్ల ఈ కాలంలో అతిగా ఆశపడి షార్ట్ కట్స్ వెతకడం మంచిది కాదు. భారీ పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు లేదా ఉద్యోగాలు మారే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More