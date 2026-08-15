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    నేడు కన్యా రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 5 సంఖ్యల వారికి అదృష్టంతో పాటు కొత్త మార్పులు!

    ఆగస్టు 15, 2026న చంద్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆచరణాత్మకత, క్రమశిక్షణ, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, బంధాలు, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిదిద్దుకునే ఆలోచనలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య, అంకశాస్త్ర విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మూలాంకం 4, 5, 6, 7, 8 వారికి ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని పేర్కొంది.

    Published on: Aug 15, 2026, 08:00:46 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆకాశంలో గ్రహాలు, నక్షత్రాల కదలికలు మన మనసుపై, నిత్య జీవితంపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 15, 2026 న చంద్రుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కన్య రాశి అంటేనే ఆచరణాత్మకత, అప్రమత్తత, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించే తత్వానికి ప్రతీక. ఈ గోచార కాలంలో జీవితంలో అస్తవ్యస్తంగా మారిన అంశాలను సరిదిద్దుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.

    నేడు కన్యా రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 5 సంఖ్యల వారికి అదృష్టంతో పాటు కొత్త మార్పులు!
    నేడు కన్యా రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 5 సంఖ్యల వారికి అదృష్టంతో పాటు కొత్త మార్పులు!

    దైనందిన జీవితాన్ని క్రమబద్ధీకరించుకోవడం, ఆర్థిక లెక్కలను సరిచూసుకోవడం, బంధాల్లోని మనస్పర్థలను తొలగించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. అంకాన్ని బట్టి చూస్తే, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వారిపై ఈ ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    మూలాంకం 4:

    4, 13, 22 లేదా 31 న జన్మించిన వ్యక్తులలో ఈ సమయంలో తమ జీవితంలోని చిందరవందరగా ఉన్న అంశాలను సరిదిద్దాలనే బలమైన కోరిక కలుగుతుంది. పెండింగ్ పనులు, అసంపూర్తిగా వదిలేసిన ప్రణాళికలు, చెల్లించాల్సిన బిల్లులు అన్నీ ఒక్కసారిగా గుర్తుకువస్తాయి. అన్నీ చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తే కొద్దిగా ఆందోళన కలగడం సహజమే.

    అలాంటి సమయంలో ఫోన్ లేదా లాప్‌టాప్‌లోని అనవసర డేటాను తొలగించడం, ఇల్లు లేదా కార్యాలయాన్ని సర్దుకోవడం చేయాలి. ఒకేసారి అన్ని సమస్యల గురించి ఆలోచించి మానసికంగా అలిసిపోకుండా, ఒక్కో సమస్యను పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం వల్ల మనసు తేలికవుతుంది.

    మూలాంకం 5:

    5, 14 లేదా 23 న పుట్టిన వారికి ఈ గోచారం ప్రధానంగా సంభాషణలు, చదువు, ప్రయాణాలు, పనికి సంబంధించిన ప్రణాళికలతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఒకేసారి అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు లేదా విషయాలు ముందుకు రావడంతో ఏకాగ్రత దెబ్బతిని కొంత గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. కీలకమైన ఈమెయిళ్లు, సందేశాలు, పత్రాలు లేదా సమావేశాలను ఎంతో బాధ్యతగా పూర్తి చేయాలి.

    దైనందిన అలవాట్లలో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఆలోచనలు ఎంతో చురుగ్గా సాగుతాయి కాబట్టి, చిన్నపాటి ఆలస్యాలకు నిరుత్సాహపడకుండా ప్రశాంతంగా ఒక్కో పనీ పూర్తి చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి.

    మూలాంకం 6:

    తేదీలు 6, 15 లేదా 24 న జన్మించిన వారి పూర్తి దృష్టి బంధాలు, ఇంటి వాతావరణం, సౌకర్యాలు, ఆహారపు అలవాట్లు, వ్యక్తిగత సంరక్షణపైనే ఉంటుంది. మనసును, గదిని లేదా ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం, కుటుంబంలోని పాత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంపై మొగ్గు చూపుతారు.

    కేవలం మాటలతో కాకుండా నిత్య జీవితంలో చూపే శ్రద్ధ, గౌరవం బంధాలను బలపరుస్తాయని కన్య రాశిలోని చంద్రుడు గుర్తుచేస్తాడు. చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు, క్రమబద్ధమైన దినచర్య ద్వారా ఇంటి వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

    మూలాంకం 7:

    తేదీలు 7, 16 లేదా 25 న పుట్టిన వారు తమ అంతర్గత ప్రపంచాన్ని, ఆలోచనలను సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తిస్తారు. మనసు పూర్తిగా ఏకాంతం వైపు, లోతైన ఆలోచనల వైపు మళ్లుతుంది. తీసుకున్న పాత నిర్ణయాలు, ఆధ్యాత్మిక సాధన, నిద్రపోయే వేళలు, ఆప్తులతో పెరిగిన భావోద్వేగ దూరం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తారు.

    కాసేపు ఒంటరిగా కూర్చొని డైరీ రాయడం, ధ్యానం చేయడం లేదా ప్రశాంతంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో గడపడం వల్ల ఆలోచనల్లో స్పష్టత వస్తుంది.

    మూలాంకం 8:

    తేదీలు 8, 17 లేదా 26 న జన్మించిన వారికి ఆర్థికాంశాలు, ఆరోగ్యం, కెరీర్ లేదా ఇతర బాధ్యతల పరంగా కొంత ఒత్తిడి ఎదురుకావచ్చు. తామే అన్ని బాధ్యతలను మోస్తున్నామనే భావన అకస్మాత్తుగా కలుగుతుంది. లెక్కలను సరిచూసుకోవడం, పత్రాలను పరిశీలించడం, పొదుపును క్రమబద్ధీకరించడం, కెరీర్‌కు సరైన రూపం ఇవ్వడానికి ఇది సరైన సమయం.

    జీవితంలో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా రావొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఉపయోగపడని పాత అలవాట్లను వెనక్కి నెట్టేస్తే జీవితం ఎంతో తేలికగా, ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

    చంద్ర సంచారం చిన్నపాటి సమస్యలను కొంచెం పెద్దవిగా చూపించినప్పటికీ, జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టడమే దీని అసలు ఉద్దేశం. ఈ రోజుల్లో మీలోని లోపాలను సరిదిద్దుకుంటూ సరికొత్త ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుట్టండి. క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేడు కన్యా రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 5 సంఖ్యల వారికి అదృష్టంతో పాటు కొత్త మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/నేడు కన్యా రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 5 సంఖ్యల వారికి అదృష్టంతో పాటు కొత్త మార్పులు!
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