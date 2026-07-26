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    ఆగస్టు న్యూమరాలజీ ఫలితాలు: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ తప్పులు చేయకపోతే మంచిది!

    ఆగస్టు నెలలో మూలాంకం 2, 5, 8, 9 కలిగిన వారు ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఆచితూచి తీసుకోవాలని న్యూమరాలజీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భావోద్వేగాలు, కోపం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: Jul 26, 2026, 08:30:36 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    కొత్త నెల వస్తోందంటే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ ఉంటుంది. రాబోయే ఆగస్టు నెల కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రారంభం కానుంది. అంకెశాస్త్రం (న్యూమరాలజీ) నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ నెలలో కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    ఆగస్టు న్యూమరాలజీ ఫలితాలు: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ తప్పులు చేయకపోతే మంచిది!
    ఆగస్టు న్యూమరాలజీ ఫలితాలు: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ తప్పులు చేయకపోతే మంచిది!

    చిన్న తొందరపాటు నిర్ణయాలు, అనవసరమైన కోపం లేదా ఇతరులపై గుడ్డిగా నమ్మకం ఉంచడం వంటి పొరపాట్లు భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించేలా చేస్తాయి. మీ జన్మ తేదీ ఆధారంగా వచ్చే మూలాంకం 2, 4, 8 లేదా 9 అయితే, ఈ నెలలో మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో ప్రముఖంగా పరిశీలించాలి.

    మూలాంకం 2: భావోద్వేగాలపై అజమాయిషీ అవసరం

    ఏదైనా నెలలో 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 2 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు చంద్రుడు అధిపతి. ఆగస్టు నెలలో వీరు తమ మనసును, భావోద్వేగాలను కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చిన్నచిన్న విషయాలను సైతం మనసుకి తీసుకుంటే అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

    కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం మంచిది. లేదంటే చిన్నపాటి అపార్ధాలు పెద్ద గొడవలకు దారితీస్తాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా అడుగులు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఎవరి మాటలు పడితే వారిని వెంటనే నమ్మవద్దు. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించండి. ఏదైనా ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్ పై సంతకం చేసే ముందు ప్రతి పంక్తిని క్షుణ్ణంగా చదవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటూ బడ్జెట్ ప్రకారం నడవాలి.

    మూలాంకం 5: ఒడిదుడుకులు దాటుకుంటూ

    నెలలో 5, 14 లేదా 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారి మూలాంకం 5 కిందకు వస్తుంది. వీరికి ఈ నెలలో జీవితం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు తారసపడినప్పటికీ, తొందరపాటులో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది పెడతాయి.

    పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. మార్కెట్ పరిస్థితులను పూర్తిగా అధ్యయనం చేశాకే డబ్బు పెట్టడం శ్రేయస్కరం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం తగదు.

    మూలాంకం 8: సహనమే మీ ఆయుధం

    మీ పుట్టిన తేదీ 8, 17 లేదా 26 అయితే మీ మూలాంకం 8 అవుతుంది. శని భగవానుడు ఈ సంఖ్యకు కారకుడు. ఆగస్టు నెలలో మీరు ఎంత కష్టపడినా ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. అయితే ఈ కారణంగా నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వంతు ప్రయత్నం మీరు చేస్తూనే ఉండండి, ఫలితాలు మీ వైపునకు తిరుగుతాయి.

    డబ్బు లావాదేవీల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరికైనా అప్పుగా ఇస్తే తిరిగి రావడం కష్టమవవచ్చు. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే సగానికి పైగా సమస్యలు వాటంతట అవే పరిష్కారమవుతాయి.

    మూలాంకం 9: శక్తిని సరైన దిశలో మళ్లించండి

    ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 9. ఈ సంఖ్యపై కుజుడి ప్రభావం బలంగా ఉంటుంది. ఆగస్టు నెలంతా మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా గడుపుతారు. అయితే ఈ ఎనర్జీని సరైన దారిలో పెట్టకపోతే నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. ఎవరితోనూ అనవసర వాదనలకు దిగకండి, పంతాలకు పోవద్దు.

    కొన్ని సందర్భాలలో మౌనంగా ఉండటమే ఉత్తమమైన పరిష్కారం. ఆఫీసులో పైఅధికారులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించండి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లగేజీ, ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తీసుకునే ఆహారంలో నాణ్యతను పాటించండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు న్యూమరాలజీ ఫలితాలు: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ తప్పులు చేయకపోతే మంచిది!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు న్యూమరాలజీ ఫలితాలు: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ తప్పులు చేయకపోతే మంచిది!
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