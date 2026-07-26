జూలై 26–ఆగస్టు 1 వార ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. ఆరోగ్యం, ఉద్యోగంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
జూలై 26 నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు గ్రహాల సంచారం కారణంగా 12 రాశుల వారిపై భిన్నమైన ప్రభావం కనిపించనుంది. ఈ వారం వృశ్చిక, మీన, కన్య, మేష రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. వృషభ, మిథున, కర్కాటక రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు.
ఈ వారం గ్రహాల గమనం అన్ని 12 రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపనుంది? ఏ రాశివారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం మీ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నూతన వారం ప్రారంభం కాబోతున్న వేళ, రాబోయే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు తెస్తాయన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయా, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయా లేదా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందనే విషయాలపై సర్వత్రా చర్చ సాగుతోంది. జూలై 26 నుంచి ఆగస్టు 1 మధ్య కాలంలో గ్రహాల సంచారం కారణంగా 12 రాశుల వారిపై ప్రత్యేక ప్రభావం పడనుంది.
ఈ కాలంలో కొందరికి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. మరికొందరు తమ ఖర్చులు, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడపడంతో పాటు, ప్రేమ జీవితంలోనూ సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం తగదని జ్యోతిష్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం మొత్తం మీద సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ద్వితీయ భావంలో లగ్నాధిపతి కుజుడు ఉండటం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవు. ప్రేమ వ్యవహారాలు పాతవైనా, కొత్తవైనా సాఫీగా సాగుతాయి. అయితే చతుర్థ భావంలో సూర్యుడు ఉండటం వల్ల కుటుంబ వాతావరణం కొద్దిగా చికాకుగా మారే అవకాశం ఉంది. భూమి, భవనాలు, వాహనాల కొనుగోలు విషయాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. వ్యాపార పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది, పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సమయం అనుకూలంగా ఉంది.
అష్టమ చంద్రుని ప్రభావం వల్ల చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారం మధ్యలో పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి, అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. వారం చివరి నాటికి వ్యాపారం బలపడటంతో పాటు కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. లగ్నంలో ఉన్న కుజుడు రక్తపోటును, శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచడంతో పాటు కోపాన్ని కలిగిస్తాడు. అయితే ప్రేమ మరియు సంతాన పరంగా సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. పంచమేంద్రుడు ద్వితీయ భావంలో స్వగృహంలో ఉండటం వల్ల నూతన ప్రేమ సంబంధాలకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు. తృతీయ భావంలో సూర్యుడు, గురుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. వ్యాపార రంగం బలంగా ఉంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది, ప్రియమైనవారితో కలిసి వుండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. అయితే వారం మధ్యలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఎలాంటి రిస్కులు చేయకూడదు. వారం చివరలో అదృష్టం తోడై వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.
మిథున రాశి
ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది, అయితే కళ్ళు మరియు తల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. వ్యయ స్థానంలో ఉన్న కుజుడు రోగాలను తెచ్చే అవకాశం ఉంది. పంచమేంద్రుడు కేతువుతో కలిసి ఉండటం వల్ల ప్రేమ, సంతాన విషయాల్లో కొద్దిగా మందకొడి వాతావరణం ఉంటుంది. చెవి, ముక్కు, గొంతు సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వ్యాపార పరంగా, ప్రభుత్వ రంగ సంబంధిత పనుల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్య సంబంధిత చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు. వారం మధ్య భాగం ఎంతో ఆనందదాయకంగా మారుతుంది, జీవిత భాగస్వామి సహకారం లభిస్తుంది. వారం చివరి రోజుల్లో మాత్రం గాయాలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి లగ్నంలో సూర్యుడు, గురుడు సంచరించడం శుభపరిణామమే అయినప్పటికీ, ద్వితీయేంద్రుడు లగ్నంలో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శరీరం వేడెక్కడం, ముఖానికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ మరియు వ్యాపార పరంగా సమయం బాగుంది.
వారం ప్రారంభంలో భావోద్వేగాలకు లోనై ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, లేదంటే నష్టపోతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లోనూ చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. మధ్య సమయంలో ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. వారం చివరి నాటికి జీవిత భాగస్వామి తోడు లభించి, ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మీ దగ్గర ఎరుపు రంగు వస్తువులను ఉంచుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి
శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యలు, మధుమేహం ఉన్నవారు ఈ వారం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇన్ఫెక్షన్లు బారిన పడే అవకాశం ఉంది. లగ్నాధిపతి సూర్యుడు ద్వాదశ స్థానంలో, లగ్నంలో శుక్ర-కేతువులు ఉండటం వల్ల శారీరక ఆరోగ్యం మందగించవచ్చు. సంతాన, ప్రేమ విషయాల్లోనూ ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. అయితే వృత్తి జీవితం మరియు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అద్భుతంగా సాగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
వారం ప్రారంభంలో కుటుంబంలో కలహాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ప్రియమైనవారితో వాదనలు జరగవచ్చు, పిల్లల ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. వారం చివరలో ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వైద్యుల పర్యవేక్షణ అవసరం. కాళీ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం, నీలి రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
కన్యా రాశి
లగ్నాధిపతి స్థితి బాగున్నప్పటికీ, వ్యయ స్థానంలో శుక్ర, కేతువుల సంచారం వల్ల తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగి మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. హార్మోన్ల సమస్యలు కూడా వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే బుధుడు అత్యంత బలంగా ఉండటం వల్ల పెద్ద ప్రమాదాలు ఏవీ జరగవు. ప్రేమ జీవితం, వ్యాపారం, ప్రభుత్వ రంగం మరియు తండ్రి గారి సహకారం ఈ వారం మీకు పూర్తి స్థాయిలో లభిస్తాయి.
వారం ప్రారంభంలో మీ పరాక్రమం ద్వారా ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. మధ్యలో కుటుంబంలో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. వారం చివరలో భావోద్వేగాలతో ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఈ వారం మొత్తం పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆకుపచ్చ రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
తులా రాశి
ఆరోగ్యం తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. లగ్నాధిపతి కేతువుతో కలిసి ఉండటం వల్ల భుజాల నొప్పులు, నరాల బలహీనత, మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు లేదా మధుమేహం తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. పంచమేంద్రుడు ఆరవ స్థానంలో, సప్తమేంద్రుడు అష్టమ స్థానంలో ఉండటం వల్ల వివాహ బంధంలోనూ, ప్రేమ జీవితంలోనూ ఇబ్బందులు తప్పవు.
వారం ప్రారంభంలో ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టకండి. వారం మధ్యలో వ్యాపార పరిస్థితి బలపడటంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం కలుగుతుంది. వారం చివరిలో గృహంలో శాంతియుత వాతావరణాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలి, అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. కాళీ అమ్మవారిని ప్రార్థించడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపారం అన్నీ అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో మీ ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది, మీకు ఏది అవసరమో అది సులభంగా లభిస్తుంది. మధ్య సమయంలో ధనలాభం కలుగుతుంది, కుటుంబంలో సభ్యులు పెరుగుతారు. అయితే వచ్చిన ధనాన్ని వెంటనే ఖర్చు చేయకుండా దాచుకోవడం మంచిది, ఇప్పుడే పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు.
వారం చివరలో వ్యాపారం మరింత పుంజుకుంటుంది, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి సమయం బాగుంది. స్థిరాస్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు వస్తాయి. బంజరంగబలిని దర్శించుకోవడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన వారం ఇది. తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు ఇబ్బంది పెడతాయి. లగ్నాధిపతి అష్టమ స్థానంలో సంచరిస్తుండటం వల్ల ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. అయితే వ్యాపారం, జీవిత భాగస్వామి సహకారం మెండుగా లభిస్తాయి.
వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ, పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. మధ్య సమయంలో అద్భుతమైన శక్తిని అనుభవిస్తారు, మీకు కావాల్సిన వనరులు సమకూరుతాయి, ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. వారం చివరలో మాటతీరుపై నియంత్రణ అవసరం, వచ్చిన ధనాన్ని పొదుపు చేయాలి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి
ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాల్లో బ్రేకప్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి, కొత్త ప్రేమలకు ఇది సమయం కాదు. మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపార పరిస్థితి చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది, నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి, పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. మధ్యలో అనవసర ఖర్చులు పెరిగి మనసు అశాంతికి గురవుతుంది. వారం చివరి నాటికి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోతాయి, అందరి ఆకర్షణ కేంద్రంగా మారుతారు. కాళీ అమ్మవారిని ఆరాధించడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి
పురుషులు యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ప్రోస్టేట్ సమస్యల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. మహిళలు గైనకాలజికల్ సమస్యల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార రంగాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి.
వారం ప్రారంభంలో కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభిస్తుంది, వ్యాపారం బలపడుతుంది. మధ్యలో ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి, ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తుంది, శుభవార్తలు వింటారు. వారం చివరలో మాత్రం పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి, అనవసర ఖర్చులు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు రావచ్చు. కాళీ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి
ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన పరంగా సమయం ఎంతో శుభకరంగా ఉన్నప్పటికీ, స్వభావంలో కొద్దిగా కాఠిన్యం, కోపం పెరుగుతాయి; కాబట్టి కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వ్యాపార పరిస్థితి చాలా బలంగా ఉంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం తోడై వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు, పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. మధ్య సమయంలో వ్యాపారం మరింత సుస్థిరమవుతుంది, ఉన్నతాధికారుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. వారం చివరిలో ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, ఆర్థిక పరిస్థితి తిరుగులేని విధంగా బలపడుతుంది. మొత్తం మీద ఈ వారం ఈ రాశివారికి అద్భుతంగా గడుస్తుంది. నీలి రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More