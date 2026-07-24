శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఏ రాశికి ధనలాభం? ప్రేమ, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మీ రాశి పరిస్థితి ఇదే!
శుక్రవారం మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారికి దినఫలాలు తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో, ఏ రాశివారికి ధనలాభం, ఎవరికి జాగ్రత్త అవసరమో పూర్తి వివరాలు చదవండి.
శుక్రవారం నాడు మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారి దినఫలాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
శుక్రవారం అనగానే హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక పూజలు, ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో రోజూవారీ పనులను ప్రారంభిస్తారు. ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో జరిగే మార్పులు మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయి? ఎవరికి ధనలాభం కలుగుతుంది? ఏ రాశివారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అనే విషయాలను విశ్లేషించుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి నేడు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. డబ్బుల లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్యంతో బంధం బలపడుతుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలను వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలి. ఆఫీసులో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తేనే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ధనలాభ సూచనలున్నాయి. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై మనసు మళ్లుతుంది. కార్యాలయంలో అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారు ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటే మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి
తమ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా బంధాన్ని మరింత దృఢం చేసుకోవచ్చు. వృత్తిపరంగా అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరచడానికి ఇది సరైన సమయం.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టవు. కెరీర్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్లాలి.
తులా రాశి
ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగువేయాలి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికిందే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారు గతంలో ప్రేమ జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి చొరవ చూపాలి. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం రెండూ మెరుగ్గా ఉంటాయి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు ఆలోచించకుండా ఖర్చు చేసే అలవాటును మానుకోవాలి. కెరీర్లో ఉన్నతిని సాధించడానికి కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించాలి.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తి జీవితం ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారు భాగస్వామితో నిజాయితీగా ఉండాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఖర్చులపై నియంత్రణ పాటించడం అత్యంతావశ్యకం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More