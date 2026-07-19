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    సోమవారం శివారాధన.. బుధవారం గణేశ పూజ.. శుక్రవారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం.. ఈ మూడు పరిహారాలతో విజయం మీదే!

    జీవితంలో అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నా జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచించిన ఈ సులభ పరిహారాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని విశ్వసిస్తారు. సోమవారం శివారాధన, బుధవారం గణపతి పూజ, శుక్రవారం మహాలక్ష్మి ఆరాధనతో పాటు గుప్త దానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ధన స్థిరత్వం, విజయావకాశాలు పెరుగుతాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు పేర్కొంటాయి.

    Published on: Jul 19, 2026, 11:10:12 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    కష్టపడినా ఫలితం దక్కట్లేదా? అనుకున్న పనులు మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయా? అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచించిన ఈ పరిహారాలు మీ జీవితాన్ని మార్చగలవు.

    సోమవారం శివారాధన.. బుధవారం గణేశ పూజ.. శుక్రవారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం.. ఈ మూడు పరిహారాలతో విజయం మీదే! (pinterest)
    సోమవారం శివారాధన.. బుధవారం గణేశ పూజ.. శుక్రవారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం.. ఈ మూడు పరిహారాలతో విజయం మీదే! (pinterest)

    జీవితంలో అడ్డంకులకు కారణాలేంటి?

    నిరంతరం శ్రమిస్తున్నా విజయం దక్కకపోవడానికి, జీవితంలో తరచుగా ఆటంకాలు ఎదురవ్వడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల ప్రతికూల ప్రభావం, వాస్తు దోషాలు లేదా గత జన్మల కర్మల వల్ల మనం అనుకున్న లక్ష్యాలకు దూరమవుతుంటాం. అయితే, మన సనాతన ధర్మంలో చెప్పబడిన కొన్ని సులభమైన పరిహారాలను పాటిస్తే, ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోయి, మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయి.

    సోమవారం: శివారాధనతో మానసిక ప్రశాంతత

    సోమవారం అంటేనే సాంబశివుడికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబడుతున్నా, లేదా తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నా సోమవారం శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయండి.

    ఎలా చేయాలి: శివలింగంపై పాలు, నీరు, మారేడు దళాలు, జిల్లేడు పూలను సమర్పించండి.

    ఫలితం: శివుడి అనుగ్రహంతో జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఏ పని తలపెట్టినా అది దిగ్విజయంగా పూర్తవుతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనుల కోసం సోమవారం ఉపవాసం ఉండటం మంచిది.

    బుధవారం: విఘ్నేశ్వరుడి పూజతో విజయం

    విఘ్నాలకు అధిపతి వినాయకుడు. ఏ పని ప్రారంభించినా ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటేనే అది విజయవంతమవుతుంది. ముఖ్యంగా బుధవారం రోజున గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల బుద్ధి బలం పెరుగుతుంది.

    పరిహారం: బుధవారం గణేశుడికి పూజ చేసి, గోవులకు గడ్డి, పేదలకు ఆకుకూరలు లేదా శనగలను దానం చేయండి.

    ఫలితం: ఇలా చేయడం వల్ల బుధ గ్రహం బలపడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో లేదా ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఇట్టే తొలగిపోతాయి.

    శుక్రవారం: మహాలక్ష్మి కటాక్షం కోసం ఇలా చేయండి

    ఆర్థిక ఇబ్బందులు పట్టి పీడిస్తున్నాయా? ఎంత సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవట్లేదా? అయితే శుక్రవారం మహాలక్ష్మిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఒక్కటే మార్గం.

    మహోపాయం: శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి పాదాల చెంత 7 అఖండమైన కవ్వాలను ఉంచి పూజించండి. పూజ ముగిశాక వాటిని మీ బీరువాలో లేదా డబ్బులు దాచుకునే ప్రదేశంలో భద్రపరచుకోండి.

    ఫలితం: ఈ చిన్న పరిహారం మీ ఇంట్లో ధన స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది. అప్పుల బాధల నుండి విముక్తి లభించి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

    గుప్త దానం - మహా పుణ్యం

    పురాణాల ప్రకారం, ఒకరికి చేస్తున్న సహాయం అవతలి వారికి తెలియకుండా చేస్తే దానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.

    ఎలా చేయాలి: ఎవరికీ తెలియకుండా అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా అవసరంలో ఉన్నవారికి నగదు సాయం చేయడం వల్ల గత కర్మల ప్రభావం తగ్గుతుంది.

    ఫలితం: "గరుడ పురాణం" చెబుతున్నట్లు, ఇలాంటి రహస్య సాయం వల్ల మీ భవిష్యత్తులో సుఖసంతోషాలు, అదృష్టం రెట్టింపు అవుతాయి. నిస్వార్థంగా మీరు చేసే సాయం మీ ఇంటికి సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) తీసుకువస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/సోమవారం శివారాధన.. బుధవారం గణేశ పూజ.. శుక్రవారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం.. ఈ మూడు పరిహారాలతో విజయం మీదే!
    Home/Rasi Phalalu/సోమవారం శివారాధన.. బుధవారం గణేశ పూజ.. శుక్రవారం లక్ష్మీ అనుగ్రహం.. ఈ మూడు పరిహారాలతో విజయం మీదే!
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