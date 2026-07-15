మరికొన్ని రోజుల్లో బుధ, కుజుడితో 5 రాశులవారికి అదృష్టం, వాలెట్లో డబ్బులే డబ్బులు!
ఆగస్టు 3న బుధ, కుజ గ్రహాలు కలిసి బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఏ రాశి వారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి గ్రహానికి ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆగస్టు 3న కుజుడు కూడా మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం సమయంలో బుధుడు కుజుడితో కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగం అనే శక్తివంతమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది తెలివితేటలు, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, గుర్తింపు వంటి ప్రయోజనాలను పెంచుతుంది. ఈ యోగం ఏ రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ఇస్తుందో తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ రాజయోగం వృత్తి, కార్యక్షేత్రంలో రూపుదిద్దుకుంటుంది. దీని కారణంగా మీరు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. పని, వృత్తి రెండింటిలోనూ అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలను తెస్తుంది. దీనితో పాటు ఈ యోగం మీ లాభాలను పెంచుతుంది. అలాగే ఈ యోగం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ కాలంలో కుటుంబంలో సామరస్యం నెలకొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. నిరుద్యోగులకు వారి నైపుణ్యాలకు సరిపోయే ఉద్యోగం లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు ఎలాంటి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోరు. పొదుపు సహాయంతో గత ఆరోగ్య సమస్యల నుండి కోలుకోగలుగుతారు.
సింహ రాశి
ఈ సమయంలో సింహరాశి వారి ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది. సింహరాశి వారికి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. బద్ధకం తొలగిపోతుంది. పనిలో మీ బాధ్యతలు రెట్టింపు అవుతాయి. కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి స్నేహితుల సహాయంతో ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు ప్రభుత్వ మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు చదువులో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పురోగతికి మార్గం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పని పెరుగుతుంది. వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు రెట్టింపు అవుతాయి. మీరు విద్యా ప్రయోజనాల కోసం ప్రయాణించవచ్చు. ఇది మీ ఖర్చులు పెరిగే సమయం. ఉద్యోగంలో మీకు కుటుంబం, స్నేహితుల నుండి కూడా మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పని పరిధి విస్తరిస్తుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి లగ్నంలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. వృత్తి లేదా పనికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగిపోవడం ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే తమ ఉద్యోగం లేదా వృత్తిలో మార్పులు చేయాలని యోచిస్తున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అనేక రెట్లు మెరుగుపడుతుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున పొదుపు రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది మీ అనేక సమస్యలకు ముగింపు పలుకుతుంది. పనిచేసే వారికి వృత్తిపరమైన రంగంలో గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం పెరగడంతో మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి, ఆదాయ-లాభాల స్థానంలో బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. ఆర్థికంగా ఈ యోగం మీకు ఊహించని పురోగతిని అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇంట్లో, కుటుంబంలో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వృషభ రాశి వారు సరైన ప్రణాళికలతో తమ కెరీర్లో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోగలరు. బుధ, కుజ గ్రహాల సంచారం కారణంగా స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో బహిరంగ సంభాషణ ద్వారా కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కన్యా రాశి
కుజ, బుధ గ్రహాలు కన్యారాశిలోని దశమ భావంలో కలిసి సంచరిస్తాయి. ఈ గ్రహాల కలయిక ఉద్యోగంలో మార్పును తీసుకువస్తుంది. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలకు మంచి వృద్ధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు మంచి లాభ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే విదేశీ పర్యటనల వల్ల కూడా మీకు ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. పని చేసే చోట కూడా మార్పు ఉండవచ్చు. మీ కృషి పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. తెలివైన పని వల్ల మీ ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ పనిలోని అడ్డంకులు తొలగిపోయే సమయం ఇది. మీరు పనిలో విజయం సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More