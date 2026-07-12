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    జూలై 16–31 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!

    జూలై 16 నుంచి 31 వరకు గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ కాలంలో సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం, బుధుడు వక్రగమనాన్ని ముగించడం, శని వక్రగమనం ప్రారంభించడం, సూర్య–గురు యోగం ఏర్పడడం వంటి పరిణామాలు 12 రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. 

    Published on: Jul 12, 2026, 09:25:31 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై నెలలో మిగిలి ఉన్న ఈ పక్షం రోజులు జ్యోతిష్యపరంగా అత్యంత కీలకమైనవి. అగ్ర గ్రహాలైన సూర్యుడు, బుధుడు, శని మరియు గురువుల కదలికలు దేశ, కాల పరిస్థితులతో పాటు వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి.

    జూలై 16–31 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!
    జూలై 16–31 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!

    గ్రహ గమనంలో కీలక మార్పులు

    ఈ నెల 16 నుంచి 31వ తేదీ వరకు ఖగోళంలో సంభవించే పరిణామాలు సాధారణమైనవి కావు.

    జూలై 16: సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    జూలై 24: బుధుడు నేరుగా సంచరిస్తాడు.

    జూలై 27: శని వక్రగమనం ప్రారంభిస్తాడు.

    జూలై 29: సూర్యుడు మరియు గురువు కలయికతో విశేష యోగం ఏర్పడుతుంది.

    గ్రహాల స్థితి మార్పులు మనిషి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, దాంపత్య జీవితం మరియు మానసిక స్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే

    ఈ నెల ద్వితీయార్థంలో మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, కన్య, వృశ్చికం మరియు మకర రాశుల వారికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారనున్నాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగవంతం కావడం, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించడం వంటి శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న సుదీర్ఘ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అయితే, ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తి సమాచారం సేకరించడం మేలు.

    మేష రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    వృషభ రాశి: కెరీర్, వ్యాపారాల్లో కొత్త పుంతలు తొక్కుతారు.

    కర్కాటక రాశి: వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సరైన సమతుల్యత సాధిస్తారు.

    సింహ రాశి: భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    కన్య రాశి: మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఆగిపోయిన పనులు పట్టాలెక్కుతాయి.

    మకర రాశి: ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి.

    ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

    మిథునం, తుల, ధనుస్సు, కుంభం మరియు మీన రాశుల వారు ఈ పక్షం రోజులు కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం తప్పనిసరి. తొందరపాటుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు రాకుండా ఓర్పు వహించండి. ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    జయప్రదమైన ఫలితాల కోసం..

    శాస్త్రాల ప్రకారం, గడ్డు కాలంలో సహనం వహించడం అతిపెద్ద ఆయుధం. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించడమే కాకుండా, వీలైనంత వరకు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి. నిత్యం ఇష్టదైవారాధన చేయడం వల్ల మనోస్థైర్యం పెరుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై 16–31 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 16–31 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!
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