Weekly Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. జూలై 12–18 వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!
జూలై 12 నుంచి 18 వరకు గ్రహాల సంచారం ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి, ధనలాభం, ఆస్తి కొనుగోలు యోగాలు ఉండగా, కొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు
ఈ వారం మన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకురాబోతోంది? ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూలతలు ఉన్నాయా? ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? జూలై 12 నుంచి 18 వరకు గ్రహాల సంచారం ప్రభావం 12 రాశులపై ఏ విధంగా ఉండబోతుందో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. ఈ వారం ఎవరికి శుభసూచకం, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి
ఈ వారం మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో మంగళ, చంద్రుల కలయిక వల్ల ధనలాభం ఉంటుంది, ఇది పెట్టుబడులకు మంచి సమయం. వారం మధ్యలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవద్దు. వారం చివరలో భూమి, వాహన కొనుగోలు యోగం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా బాగున్నప్పటికీ, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మంచిది.
వృషభ రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త అవసరం. వారం ప్రారంభంలో మీకు కలిసి వస్తుంది, ఏ పని తలపెట్టినా సులువుగా పూర్తవుతుంది. అయితే, మధ్యలో ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. వారంతంలో వ్యాపారపరంగా గొప్ప విజయాలు అందుకుంటారు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
మిథున రాశి
వారం ప్రారంభంలో ఖర్చులు పెరిగి మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు, అప్పులు చేసే పరిస్థితి రావచ్చు. వారం మధ్యలో శక్తి తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే, వారంతంలో ఆర్థిక పరిస్థితి పుంజుకుంటుంది. మీ మాట తీరుతో కార్యసాధన చేస్తారు. విష్ణువును ఆరాధించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ వారం మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. పాత బకాయిలు చేతికి అందుతాయి, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వారం మధ్యలో ప్రభుత్వపరమైన ఇబ్బందులు లేదా అనవసర ఖర్చులు రావచ్చు. చివరలో మీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు, అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
సింహ రాశి
కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు, ప్రభుత్వ మరియు రాజకీయ లాభాలు ఉన్నాయి. వారం మధ్యలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. వారం చివరలో ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నా, అవి మంచి పనుల కోసమే అవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం శ్రద్ధ వహించండి.
కన్యా రాశి
భాగ్యోదయం కలిగే సమయం. ప్రయాణాలు చేస్తారు, దైవకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. తండ్రి సహకారం లభిస్తుంది, వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. వారంతంలో అధిక ధన లాభం ఉంటుంది. పెట్టుబడులకు ఇది చాలా మంచి సమయం. విష్ణువును స్మరించడం శ్రేయస్కరం.
తులా రాశి
ఈ వారం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారం ప్రారంభంలో ప్రమాదాలు లేదా అనవసర ఇబ్బందులు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా బాగా విశ్లేషించండి. చివరలో వ్యాపారపరంగా కోలుకుంటారు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పసుపు వస్తువు దానం చేయండి.
వృశ్చిక రాశి
ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితం చాలా బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మధ్యలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ప్రభుత్వపరమైన ఇబ్బందులు రావచ్చు. వారం చివరలో ప్రయాణ యోగం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువు దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభకరం.
ధనస్సు రాశి
శత్రువులపై పైచేయి సాధిస్తారు. వారం మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. వారంతంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఇది మిశ్రమ ఫలితాలను ఇచ్చే వారం. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
మకర రాశి
విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మధ్యలో శత్రువుల నుంచి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వారం చివరలో ఉద్యోగంలో అనుకూలత, కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు.
కుంభ రాశి
భూమి, భవన కొనుగోలు యోగం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. వారంతంలో శత్రువులు కూడా మీకు స్నేహితులుగా మారతారు. పసుపు వస్తువులను దానం చేయండి.
మీన రాశి
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. వారం మధ్యలో ఇంట్లో శక్తి తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. చివరలో విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ సమయం. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పసుపు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More