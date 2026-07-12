జూలై 16 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుతో అదృష్ట యోగం!
2026 జూలై 16న శుక్రుడు తన స్వనక్షత్రమైన పూర్వ ఫాల్గుణిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల మేషం, సింహం, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించనున్నాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి అత్యంత కీలకమైన స్థానం ఉంది. లగ్జరీ, ప్రేమ, అందం, సంపద, సౌకర్యాలు మరియు భౌతిక సుఖాలకు శుక్రుడిని కారకుడిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తారు. నవగ్రహాలలో శుభ గ్రహంగా పేరున్న శుక్రుడు ఎప్పుడు రాశి మారినా లేదా నక్షత్ర సంచారం చేసినా.. ఆ ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే 2026 జూలై 16న ఒక కీలకమైన నక్షత్ర మార్పు జరగబోతోంది.
జూలై 16న శుక్రుడు 'పూర్వ ఫాల్గుణి' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య పరిభాషలో పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రానికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే. తన సొంత నక్షత్రంలోకే శుక్రుడు రావడం వల్ల ఈ సంచారానికి ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్యపరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ సానుకూల మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక వనరులు, కుటుంబ సంబంధాలలో వీరు ఊహించని మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు మరియు వాటిపై కలిగే ప్రభావాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి……
మేష రాశి :
మేష రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం సరికొత్త ప్రారంభాలను మోసుకొస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారు పడుతున్న కష్టానికి తగిన గుర్తింపు, ఉత్తమ ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఏదైనా కొత్త వ్యాపారం లేదా సరికొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ బంధాలలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న దూరాలు, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా మారి, ధనలాభం కలిగే బలమైన సంకేతాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి :
శుక్రుడి మార్పు వల్ల సింహ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుని సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా మారబోతోంది. కొత్త కస్టమర్లు లభించడంతో పాటు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులపై ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, అవి భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రయోజనాలకు దారితీస్తాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల నిర్వహణకు ప్రణాళికలు వేస్తారు.
తులా రాశి :
తులా రాశికి శుక్రుడే అధిపతి. అందువల్ల తన సొంత నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు రావడం తులా రాశి వారికి అత్యంత విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావించే వారు.. బాగా ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీ లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న విభేదాలు తొలిగిపోయి అనుబంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి లేదా ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలంలో అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి. ఉన్నత చదువులు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే ఆశించిన దానికంటే మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. పాత పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా ముగుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల అనేక మానసిక ఆందోళనలు, ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభించి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More