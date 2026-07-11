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    జూలైలో శని, కుజ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ధన లాభ యోగం

    జూలై 2026లో మీన రాశిలో శని, వృషభ రాశిలో కుజుడు (అంగారకుడు) సంచరిస్తుండటంతో ప్రత్యేక గ్రహ ప్రభావం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. శని మూడవ దృష్టి కుజుడిపై ఉండే ఈ యోగం ఆగస్టు 2, 2026 వరకు కొనసాగుతుందని చెబుతున్నారు. 

    Published on: Jul 11, 2026, 12:30:37 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై నెలలో శని, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక స్థితి వల్ల పలు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారు ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, ఏ రాశుల వారు లాభపడతారో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకోండి.

    జూలైలో శని, కుజ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ధన లాభ యోగం
    జూలైలో శని, కుజ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ధన లాభ యోగం

    శని, కుజ ప్రభావం: జ్యోతిష్య విశ్లేషణ

    ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచరిస్తుండగా, అంగారకుడు (కుజుడు) వృషభ రాశిలో ఉన్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని తన మూడవ దృష్టితో వృషభ రాశిలో ఉన్న మంగళుడిని వీక్షిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన గ్రహ స్థితి జూన్ 20 నుంచి ప్రారంభమై ఆగస్టు 2, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. శని క్రమశిక్షణకు, కష్టానికి చిహ్నం కాగా, అంగారకుడు ధైర్యానికి, నిర్ణయాత్మక శక్తికి కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఉపాధి, ఆర్థిక అంశాల్లో ఊహించని మలుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ఈ నాలుగు రాశుల వారికి కలిసి రానుంది

    గ్రహాల ఈ సంచారం కారణంగా ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి కెరీర్ పరంగా సానుకూల ఫలితాలు అందనున్నాయి.

    వృషభ రాశి: మీ రాశిలోనే కుజ గ్రహం ఉండటం వల్ల ఈ సమయం ఎంతో కీలకం. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే, అతి ఉత్సాహంతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆచితూచి అడుగు వేయడం ఉత్తమం.

    కన్యా రాశి: కార్యాలయంలో మీకు అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రమోషన్ లేదా బదిలీ విషయంలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ పాటిస్తే ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు.

    మకర రాశి: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభించడం వల్ల పనిలో వేగం పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులు పాత బకాయిలను వసూలు చేసుకునేందుకు ఇది మంచి సమయం.

    కుంభ రాశి: కెరీర్‌లో మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన తరుణం. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు మీకు ఊరటనిస్తాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలను నివారించవచ్చు.

    చేయవలసిన జాగ్రత్తలు, పరిహారాలు

    గ్రహాల ప్రభావం ఉన్నప్పుడు మనిషి ప్రవర్తన కూడా ఫలితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆవేశానికి దూరంగా ఉండాలి. అనవసరమైన వాదనలకు వెళ్లకుండా, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఏ పనిలోనూ ఏమరపాటు తగదు. అంకితభావంతో పనిచేస్తే శని, కుజుల అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    శనివారం రోజున పేదలకు సహాయం చేయడం, హనుమంతుడిని లేదా శని దేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల ఈ కాలంలో వచ్చే ప్రతికూలతలు తొలగిపోయి, శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో శని, కుజ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ధన లాభ యోగం
    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో శని, కుజ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ధన లాభ యోగం
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