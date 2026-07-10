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    ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్ పొందే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి!

    వ్యక్తి స్వభావం, నాయకత్వ లక్షణాలు, వృత్తి జీవితంలో పురోగతి వంటి అనేక అంశాలను రాశుల ఆధారంగా అంచనా వేయవచ్చని విశ్వసిస్తారు. ముఖ్యంగా గురుడు, శని, సూర్యుడు వంటి గ్రహాలు అనుకూల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యతలు, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువ.

    Published on: Jul 10, 2026, 14:00:51 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    మనకి మొత్తం 12 రాశులు. ఈ రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఒక్కో రాశి వారి వ్యక్తిత్వం తీరు ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి కొన్ని బలాలు ఉంటే, అదే కొంతమందికి బలహీనతలు అవ్వచ్చు. ఈ రాశుల వారు మాత్రం ఉద్యోగంలో భారీగా ప్రమోషన్లను పొందే అవకాశం ఉంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్ పొందే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి! (pinterest)
    ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్ పొందే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి! (pinterest)

    ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఎక్కువ

    రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. అలాగే ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన విషయాలను కూడా చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రమోషన్ రావాలని కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఈ రాశుల వారు మాత్రం ప్రమోషన్‌ను సులువుగా పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కెరీర్‌లో పురోగతిని సాధించే అవకాశాలు ఈ రాశుల వారికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. గురు, శని, సూర్యుడు వంటి గ్రహాలు అనుకూల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదోన్నతి, బాధ్యతలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. పండితులు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్లు వస్తాయట.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు టీమ్‌ను సమర్థంగా నడిపించే శక్తి కలిగి ఉంటారు. ఆఫీస్‌లో వారి ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ప్రమోషన్ లభిస్తుంది.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడంలో మీరు వెనకాడరు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం వీరికి ఉంటుంది. దాంతో ఉన్నతాధికారుల దృష్టిలో పడతారు. త్వరగా ప్రమోషన్లను పొందుతారు.

    కన్యా రాశి

    ఈ రాశి వారు క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. ఈ రాశి వారు కూడా త్వరగా ప్రమోషన్లను పొందుతారు. చిన్న విషయాలను కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించే శక్తి వీరికి ఉంటుంది. అలాగే అధికారుల నమ్మకాన్ని కూడా బాగా సంపాదిస్తారు. శని, బుధుడు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వీరి పని తీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    రాశి వారు పట్టుదల, రహస్యాలను మనసులో దాచుకునే స్వభావంతో ఉంటారు. సమస్యలను లోతుగా విశ్లేషిస్తారు. ఈ రాశి వారు కూడా త్వరగా ప్రమోషన్లను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. క్లిష్టమైన ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంతో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలను పొందుతారు. గ్రహగతులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కెరీర్‌లో కీలకమైన మార్పులు, పదోన్నతులు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఎదగాలంటే ఈ రాశి వారికి నిరంతర కృషి, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ముఖ్యమైనవి. వీటిని ఫాలో అయితే కచ్చితంగా ప్రమోషన్ వస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్ పొందే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/ఉద్యోగంలో త్వరగా ప్రమోషన్ పొందే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి!
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