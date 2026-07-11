సూర్య నక్షత్ర సంచారం ప్రభావం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి బంగారు రోజులు!
జూలై 24 ఉదయం సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. మేష, సింహ, మిథున, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఉద్యోగం, కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సామాజిక గౌరవం వంటి అంశాల్లో పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు.
గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. జూలై 24 ఉదయం 11:30 గంటలకు సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి భారీగా లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారంతో ఏ రాశి వారికి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సూర్యుడు పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు కలగబోతున్నాయి.. ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి సూర్య సంచారం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎంతో బాగుంటుంది. ఎంతో కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ కూడా సక్రమంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో వీరికి బాగా కలిసివస్తుంది. ఇది వరం కంటే తక్కువ ఏమీ కాదు. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్లు వస్తాయి. అలాగే జీతం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రముఖ కంపెనీ నుంచి కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
సింహ రాశి
సూర్య సంచారంతో సింహ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందుతారు. పెద్ద ప్రాజెక్టులు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు. కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి సూర్య నక్షత్ర సంచారం బాగుంటుంది. పనిచేసే చోట అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. బాధ్యతలను సరిగ్గా పూర్తి చేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఈ సమయం ఈ రాశి వారికి బాగుంటుంది. అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అదృష్టం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఇది సరైన సమయం అని చెప్పొచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. తీసుకున్న రుణాలు కూడా తీరిపోతాయి. ఇల్లు లేదా వాహనాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వృత్తిపరంగా ఈ రాశి వారికి బాగుంటుంది. అద్భుతమైన అవకాశాలను పొందుతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More