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    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు - జూలై 16 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఇక పండగే..!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 2026 జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్కుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషణ ప్రకారం… ఈ సూర్య సంచారంతో  ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుండగా, మూడు రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    Published on: Jul 9, 2026, 17:35:34 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడికి అత్యున్నత స్థానం ఉంది. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, సామాజిక హోదా, పదవి మరియు శక్తికి కారకుడిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు పరిగణిస్తారు. అంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న సూర్య దేవుడు 2026 జూలై 16న మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సూర్య సంచార ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల పైన స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మార్పు వల్ల కొందరికి అద్భుతమైన యోగం పట్టనుండగా, మరికొందరు కొన్ని విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది.

    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు పండగే
    కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు.. ఈ 5 రాశులకు పండగే

    ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం…. సూర్యుడు కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఐదు రాశుల వారికి కాలం చాలా అద్భుతంగా కలిసి రాబోతోంది. అదే సమయంలో మరో మూడు రాశుల వారు మాత్రం ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఓపికతో ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఆయా రాశుల వారీగా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ధనలాభం, పురోగతి సాధించే ఆ ఐదు రాశులు ఇవే:

    1. వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు, ప్రమోషన్లు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి క్రమంగా లాభాలు పెరుగుతాయి, వ్యాపార విస్తరణకు అడుగులు పడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మనస్సుకు ఎంతో సంతోషం, ప్రశాంతత చేకూరుతాయి.
    2. మిథున రాశి: మిథున రాశి స్థానికులకు ఆదాయ వనరులు పెరగడానికి సరికొత్త అవకాశాలు ముఖద్వారంలోకి వస్తాయి. మీ పనితీరుతో కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీరు గతంలో చేసిన కష్టానికి, పాత ప్రయత్నాలకు ఇప్పుడు ఆశించిన దానికంటే ఉత్తమ ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి ఇది మంచి సమయం.
    3. కర్కాటక రాశి: సూర్యుడు మీ సొంత రాశిలోనే ప్రవేశిస్తుండటంతో కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం అత్యంత ప్రత్యేకమైనదిగా మారబోతోంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ముందుకు సాగడానికి, కొత్త మైలురాళ్లను అందుకోవడానికి చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
    4. కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి సమాజంలో పేరున్న కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. భవిష్యత్తును మార్చే సరికొత్త ప్రణాళికలపై మీరు పని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో పాటు ధన ప్రవాహం పెరుగుతుందనే సంకేతాలు ఉన్నాయి.
    5. మకర రాశి: మకర రాశి వారికి భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు (Partnership Businesses) అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత పెరిగి వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. వ్యాపార రంగానికి చెందిన వ్యక్తులు కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకోవడానికి, మార్కెట్లో ముందడుగు వేయడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు చేజిక్కించుకుంటారు.

    ఈ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి:

    1. మేష రాశి : మేష రాశి వారు తమ ఖర్చుల విషయంలో తీవ్ర నియంత్రణ పాటించాల్సి ఉంటుంది. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు వృథా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక లేదా వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఏదైనా ప్రధాన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు అస్సలు తొందరపడకూడదు. అవసరమైతే పెద్దల సలహా తీసుకోవాలి, లేదంటే భారీ నష్టం వాటిల్లవచ్చు.
    2. సింహ రాశి : సింహ రాశి వారు ఆఫీసులో లేదా వ్యాపార స్థలంలో అనవసర వివాదాలకు, గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. మీ ప్రత్యర్థులు లేదా శత్రువులు మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినా, వారి మాటలపై శ్రద్ధ పెట్టకుండా మీ పనిపైనే పూర్తి దృష్టి కేంద్రీకరించడం మంచిది. వీటన్నింటితో పాటు మీ ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు.
    3. కుంభ రాశి : కుంభ రాశి వారికి డబ్బు మరియు కెరీర్ కి సంబంధించిన విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలని జ్యోతిష్యులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనవసరమైన ఆందోళనకు, మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. మొత్తం పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే తుది నిర్ణయానికి రావడం శ్రేయస్కరం.

    "సూర్యుని ఈ రాశి మార్పు కొన్ని రాశులకు సరికొత్త సద్అవకాశాలను, విజయాలను తెచ్చిపెడుతుంది. అయితే ఏ రాశి వారైనా సరే, గ్రహ సంచారాల తుది ఫలితం అనేది కేవలం వారి వ్యక్తిగత జన్మ కుండలి మరియు ప్రస్తుత గ్రహాల మహాదశ, అంతర్దశల ఆధారంగా మాత్రమే పూర్తిగా మారుతుందని గమనించాలి" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వివరించారు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు - జూలై 16 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఇక పండగే..!
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు - జూలై 16 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఇక పండగే..!
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