గురువారం రాశి ఫలాలు: ప్రేమ, ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యంపై గ్రహాల ప్రభావం.. జాతక ఫలితాలు తెలుసుకోండి!
ఈ రోజున జగత్ రక్షకుడైన శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధించడం వల్ల సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహ నక్షత్రాల గమనాల ఆధారంగా నేడు 12 రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఈ రాశిఫలాల్లో తెలుసుకోండి.
ఆధ్యాత్మికంగా, సాంప్రదాయంగా గురువారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున జగత్ రక్షకుడు విష్ణువుని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. విష్ణు ఆరాధనతో ఇంట్లో సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.
నేడు గ్రహ నక్షత్రాల గమనం, జ్యోతిష్య గణాంకాల ఆధారంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉండబోతుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు జీవితంలో చిన్నపాటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఏ రాశి వారికి నేడు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
నేడు మీ ప్రేమ జీవితంలో నెలకొన్న అడ్డంకులను తొలగించుకునేందుకు మంచి రోజు. భాగస్వామితో మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. ఇక కార్యాలయంలో మీ పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి సీనియర్ల సలహాలు తీసుకోవడం మేలు. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆరోగ్య విషయంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
వృషభ రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు, కాబట్టి ఖర్చులను నియంత్రించండి. ఆరోగ్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
మిథున రాశి
మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా ప్రియమైన వారు మీ నిర్ణయాలను గౌరవిస్తారు, సమర్థిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. అయితే చిన్నపాటి పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి
జీవితంలో సాధించిన చిన్న చిన్న విజయాలను కూడా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆస్వాదించండి. భాగస్వామిపై మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి నేడు అనుకూలమైన రోజు. ఆఫీసులో మీ ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ధనపరమైన చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు.
సింహ రాశి
నేటి ప్రశాంతమైన సమయాన్ని ఉపయోగించుకుని భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను స్పష్టంగా సిద్ధం చేసుకోండి. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్లను మరింత శ్రద్ధతో ముందుకు తీసుకెళ్లండి. మీ దైనందిన జీవితంలో పనులొత్తిడిని తగ్గించుకుని మనశ్శాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
కన్యా రాశి
నేడు మీరు మానసికంగా స్థిరంగా, పూర్తి ఏకాగ్రతతో ఉంటారు. ఏ పనైనా ప్రశాంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేగంగా కాకపోయినా పక్కాగా పడుతుంటాయి. తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఆచరణాత్మక ధోరణిని ప్రదర్శిస్తారు. ఓపికే నేడు మీ ఆయుధం.
తులా రాశి
చిన్న చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెట్టండి మరియు ఇతరులతో మృదువుగా ప్రవర్తించండి. మీలోని సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్నేహితుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. మీ మనసులోకి వచ్చే కొత్త ఆలోచనలను ఎప్పటికప్పుడు నోట్ చేసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి
మీ వైవాహిక లేదా ప్రేమ బంధంలో రొమాన్స్ మరింత బలపడుతుంది. కెరీర్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనే మీ తపన సఫలమవుతుంది. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా నేడు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. అయితే మాటతీరు విషయంలో కాస్త సంయమనం పాటించండి.
ధనుస్సు రాశి
మీ అంతరూపం చెప్పే మాటలను వినండి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంటూ మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలకు పదును పెట్టండి. నిశితంగా పరిశీలిస్తే అద్భుతమైన ఐడియాలు మీ సొంతమవుతాయి.
మకర రాశి
కుటుంబ సభ్యులు లేదా సన్నిహితులు తెరవెనుక నుంచి మీకు అండగా నిలుస్తారు. మీ దైనందిన పనులను సాదాసీదాగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘకాలిక విజయాల కోసం మీ శక్తిని వృథా చేయకుండా భద్రపరుచుకోండి. మీ ప్రణాళికలపై మీకు నమ్మకం ఉండాలి.
కుంభ రాశి
ప్రశాంతమైన వాతావరణం కారణంగా మీ పెండింగ్ పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. పనులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి, అనవసరమైన వాటికి దూరంగా ఉండండి. మీరు చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మీన రాశి
మీ నిజాయితీ మీ ప్రేమ సంబంధాలపై తీవ్రమైన సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. భద్రతతో కూడిన ఆర్థిక పెట్టుబడులకు నేడు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More