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    నేటి రాశి ఫలాలు: ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    నేటి గ్రహస్థితి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాల్లో పురోగతి కనిపించగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజు 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలను తెలుసుకుని మీ రోజును సానుకూలంగా ప్లాన్ చేసుకోండి.

    Published on: Jul 20, 2026, 04:00:25 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సోమవారం శివారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనది. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి నేడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు, మరికొన్ని రాశుల వారికి ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.

    Kal Ka Rashifal 20 July 2026
    Kal Ka Rashifal 20 July 2026

    నక్షత్రాల గమనం-ప్రభావం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, తిథి, నక్షత్రాల ఆధారంగా గడిచే ప్రతి రోజు మనిషి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా శివయ్యను ఆరాధించే సోమవారం రోజున, భక్తి శ్రద్ధలతో దైవ ప్రార్థన చేయడం వల్ల మనోశాంతి చేకూరుతుంది. నేటి గ్రహస్థితి ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగా, మరికొందరు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

    ఈరోజు రాశిఫలాలు

    మేష రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సానుకూల మార్పులు మీ జీవితంలో చోటుచేసుకోనున్నాయి. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి.

    వృషభ రాశి: ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి గందరగోళం ఉండవచ్చు. ఆస్తి సంబంధిత పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సంయమనం పాటించండి.

    మిథున రాశి: సంకల్ప బలంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్నా, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.

    కర్కాటక రాశి: ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు లాభాలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. కెరీర్ మీద దృష్టి పెట్టండి, అదే సమయంలో భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి.

    సింహ రాశి: నేడు మీకు ఉత్సాహభరితమైన రోజు. పని ప్రదేశంలో విజయం మీ సొంతం కానుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.

    కన్య రాశి: కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోటీతత్వం లేకపోవడం వల్ల పనిలో వేగం తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయండి.

    తులా రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. ప్రయాణాల్లో చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడితే బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి: భాగస్వామి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఇతరుల కోసం కాకుండా, మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించండి.

    ధనుస్సు రాశి: సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని చాకచక్యంగా దాటేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    మకర రాశి: కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేలా చూసుకోండి. ఆర్థిక పురోగతి కోసం స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

    కుంభ రాశి: సన్నిహితుల నుండి బహుమతులు పొందే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో బంధం బలపడుతుంది.

    మీన రాశి: నేడు మీ జీవితంలో రొమాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు మీ కెరీర్‌కు మేలు చేస్తాయి. పని వేళలు ముగిశాక కుటుంబంతో గడపండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
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