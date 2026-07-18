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    జూలై 25 నుంచి డబుల్ జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న 4 రాశులు, కొత్త బాధ్యతలు

    జూలై 25న బుధుడు మిథున రాశిలో ఉదయిస్తాడు. దీని ఫలితంగా బుధుని బలం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో వృత్తి, వ్యాపారం, విద్య, ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో మంచి పరిణామాలు, అనుకూల అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అదృష్ట రాశులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Jul 18, 2026, 12:46:54 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు.. తెలివితేటలు, తర్కం, సంభాషణ, వ్యాపారానికి ప్రతీక. 2026 జూలై 25న బుధుడు ఉదయిస్తాడు. ఈ సమయంలో బుధుడి ప్రభావం మరింత పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, ఏదైనా గ్రహం అస్తంగత్వం నుండి బయటపడి ఉదయ స్థితిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, దాని శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఆ గ్రహం తన శుభ ఫలితాలను మరింత ప్రభావవంతంగా ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుందని భావిస్తారు. బుధుడు జూలై 1న అస్తంగత్వంలోకి ప్రవేశించి, అదే సమయంలో మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత జూలై 25న అదే రాశిలో ఉదయిస్తాడు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఈ బుధోదయం వ్యాపారం, విద్య, సంభాషణ, ఆర్థిక రంగాలలో అనేక మార్పులకు దారితీస్తుంది. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందగలరో చూడండి.

    జ్యోతి ష్యం
    జ్యోతి ష్యం

    మిథున రాశి

    మిథున రాశికి బుధుడు అధిపతి కాబట్టి.. ఈ బుధ ఉదయం ఈ రాశి వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలమైన ప్రభావాలను తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో మీ తెలివితేటలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం ద్వారా ఇతరులపై మంచి ముద్ర వేయడానికి మీకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ సమయం ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాల తలుపులు తెరుస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభ, సామర్థ్యాలకు తగిన గుర్తింపుతో పాటు, కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనే అవకాశాలు కూడా మీకు లభించవచ్చు. మీ కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, తార్కిక ఆలోచనా విధానం మీ కెరీర్‌లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలను పెంచుతాయి.

    సింహ రాశి

    ఈ బుధ ఉదయం సింహరాశి వారికి ఆర్థిక, వృత్తి రంగాలలో శుభ పరిణామాలను తీసుకురాగలదు. సింహరాశి వారికి బుధుడు సంపద, వాక్చాతుర్యం, తెలివితేటలను ప్రభావితం చేసే గ్రహం కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీ ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బు లేదా అనుకోకుండా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక వనరులు మీకు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలోని సింహరాశి వారికి ఈ సమయంలో శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. మీ నిబద్ధత, పని చేసే సామర్థ్యం ప్రశంసించబడవచ్చు. పదోన్నతి, జీతం పెంపు లేదా కొత్త బాధ్యతల వంటి అవకాశాలు మీ వృత్తిలో పురోగతికి దారితీయవచ్చు.

    తులా రాశి

    ఈ బుధ ఉదయ కాలం తులారాశి వారికి సామాజిక గౌరవం, ప్రతిష్ట, హోదాను పెంచుకోవడానికి అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు. ఈ సమయంలో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మకత, ఆలోచనా సామర్థ్యాలు మరింత ప్రభావవంతంగా మారవచ్చు. మీ వాక్చాతుర్యం, పని నైపుణ్యాలు ఇతరులచే ప్రశంసించబడే అవకాశాలను పెంచుతాయి. తులారాశి వారు తమ వృత్తి రంగంలో మంచి పురోగతిని చూసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్ లేదా కమ్యూనికేషన్ సంబంధిత రంగాలలో పనిచేసే వారికి విజయం కోసం కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి, మీ వృత్తిలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. ఈ కాలంలో, మీ పని విధానంలో మెరుగుదల ఉండవచ్చు. ఏ విషయాన్నైనా విశ్లేషించి సరైన నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం పెరగవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    ఈ బుధ ఉదయకాలం కన్యా రాశి వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుధుడు కన్యారాశికి అధిపతి కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీ తెలివితేటలు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, వ్యూహరచన నైపుణ్యాలు మరింత బలపడవచ్చు. ఆర్థిక రంగంలో మంచి పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ వనరులు పెరిగి ఆర్థిక విషయాలలో స్థిరత్వం లభించవచ్చు. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడులపై మంచి రాబడి పొందే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక ప్రణాళికలను సరిగ్గా రూపొందించుకోవడానికి మరియు భవిష్యత్తు కోసం కొత్త అవకాశాలను వెతుక్కోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న పాత విభేదాలు లేదా అసమ్మతులు నెమ్మదిగా తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శాంతి, సంతోషం, పరస్పర సామరస్య వాతావరణం పెరగవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై 25 నుంచి డబుల్ జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న 4 రాశులు, కొత్త బాధ్యతలు
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 25 నుంచి డబుల్ జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న 4 రాశులు, కొత్త బాధ్యతలు
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