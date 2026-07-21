సూర్యుడు, శనితో అరుదైన యోగం.. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పులు, శుభ ఫలితాలు!
సూర్యుడు, శని మధ్య 102 డిగ్రీల దూరంతో ద్విసప్తాంశ యోగం ఏర్పడింది. ఈ శుభ యోగంతో ఐదు రాశుల వారి అదృష్టం మెుదలుకానుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు, శని 102-డిగ్రీల దూరంలో ఉండి ద్విసప్తాంశ యోగాన్ని ఏర్పరిచారు. ఈ యోగం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూక్ష్మ గ్రహాల సంబంధాన్ని మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు, శని ఒకరికొకరు 102-డిగ్రీల దూరంలో ఉండటం వలన కర్మ, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతిష్ట, జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వ్యక్తుల పని, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతిష్ట, జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి. ఈ రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వారు, చాలా కాలంగా సంఘర్షణను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, ఈ శుభ యోగం కారణంగా చాలా సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు.
మిథున
ఈ శుభ యోగం ప్రభావం మొదట మీ వ్యక్తిత్వం, వృత్తి, సామాజిక హోదాపై కనిపిస్తుంది. చాలా కాలంగా ఏదైనా పనిలో ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే ఈ కాలంలో మీకు శుభ ఫలితాలు లభించవచ్చు. ఉదాహరణకు వ్యాపారానికి సంబంధించిన పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ కాలంలో శుభవార్త అందుతుంది. దీనితో పాటు వ్యాపారం చేసే మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో కొత్త కస్టమర్లు లభిస్తారు. మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ద్విసప్తాంశ యోగం ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని, అపారమైన అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. గురు గ్రహం అనుకూల స్థానం కారణంగా, కర్కాటక రాశిలో జన్మించి, మతం, విద్య, విదేశాలకు సంబంధించిన పనులు చేసే వారికి మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రాజెక్టులలో ఏవైనా చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉంటే ఈ కాలంలో అవి పురోగతి సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీ మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో శుభవార్త అందుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ కాలంలో తీర్థయాత్రలు లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో తొందరపాటుకు దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది.
కన్యా రాశి
ద్విసప్తాంశ యోగం కన్యారాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో బలమైన స్థానాన్ని పొందడానికి సహాయపడుతుంది. పని ప్రదేశంలో కన్యారాశి వారి కష్టాన్ని అందరూ అభినందిస్తారు. ఉన్నతాధికారులు మీ పనికి ఆకర్షితులవుతారు. మీరు బ్యాంకింగ్, విద్య, ఐటీ లేదా ఏదైనా సంబంధిత రంగంలో పనిచేస్తుంటే, ఈ కాలంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల నుండి భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కన్యారాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి
ఈ యోగం మీకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా కష్టపడి పనిచేస్తుంటే ఈ కాలంలో మీరు కోరుకున్న ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. వృత్తిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, మకర రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగుపడుతుంది. సంపద, వాహనం లేదా పెట్టుబడికి సంబంధించిన విషయాలలో మీకు శుభవార్తలు అందుతాయి. అందువల్ల మకర రాశి వారికి ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వారి సామాజిక ప్రతిష్ట బాగా పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు మీరు కోర్టు లేదా ప్రభుత్వ పనిలో ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే ఈ కాలంలో మీరు పురోగతి సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
మీన రాశి
శని మీనరాశిలో సంచరించడం వల్ల మీ పని, బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో శని సూర్యునితో ద్విసప్తాంశ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మీరు మీ ప్రయత్నాల ద్వారా అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ పై అధికారుల నమ్మకం పెరుగుతుంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తమే వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ కాలంలో చాలా అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. మీరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులన్నీ ఈ సమయంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ శుభ గ్రహ కలయిక మీన రాశి వారిలో ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తిని పెంచి, వారి మనస్సులో ఉత్సాహాన్ని అధికం చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More