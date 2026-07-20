ఆగస్టులో నాలుగు గ్రహాల కలయికతో పవర్ఫుల్ యోగం.. ఈ రాశులవారికి శుభప్రదం, లక్కే లక్కు!
ఆగస్టు 10న కర్కాటక రాశిలో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక చాలా శుభప్రదమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక శ్రేయస్సును తీసుకువచ్చే శక్తిని కలిగి ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశుల వారికి రాబోయే రోజులు శుభప్రదంగా ఉంటాయో తెలుసుకోండి.
ఆగస్టు నెల కొన్ని గ్రహ సంచారాలతో ప్రారంభమవుతుంది. వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది చతుర్గ్రహ యోగం. కర్కాటక రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలిసి సంచరించడం వల్ల ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ అరుదైన గ్రహ కలయికలు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రగాఢ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం, శ్రేయస్సు, విజయాన్ని అందిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం ఇప్పటికే కర్కాటక రాశిలో ఉంది. సూర్యుడు కూడా కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు. ఆగస్టు 6న బుధుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆగస్టు 10న ఉదయం 4:43 గంటలకు చంద్రుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్తాడు.
ఈ నాలుగు గ్రహాలు గురు, సూర్యుడు, బుధుడు, చంద్రుడు ఆగస్టు 10న కర్కాటక రాశిలో కలిసి వస్తాయి. దీని కారణంగా కర్కాటక రాశిలో చతుర్గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ అరుదైన సంఘటన శక్తివంతమైన శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది జీవితాలను మార్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ యోగం ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి అభివృద్ధి అవకాశాలను, సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. ఈ శుభ యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో చూడండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారి అదృష్టాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పని రెట్టింపు లాభాలను తెస్తుంది. మీ కష్టానికి పని రంగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ సహోద్యోగుల నుండి సహకారం లభిస్తుంది. ఇది మీకు ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుండటం వల్ల, ఇంట్లో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన శుభకార్యాలు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఈ కాలంలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకుని పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. విదేశాలతో లావాదేవీలు జరిపే అవకాశాలు కూడా మీకు లభించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి జాతకంలో 11వ ఇంట్లో చతుర్గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఆగస్టు 10 నుండి కన్యారాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశికి చెందిన నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఊహించని లాభాలను చూస్తారు. అలాగే వ్యాపారంలో శత్రువులు మిమ్మల్ని కిందకి లాగలేరు. కార్యాలయంలో అద్భుతమైన పనితీరు కారణంగా మీరు ప్రశంసలు, అవార్డులను అందుకునే అవకాశం ఉంది. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నత పదవి లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లించడం సాధ్యమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆగస్టు 10 నుండి శుభదినాలు ప్రారంభమవుతాయి. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. ఆగస్టు 10న, చంద్రుడు తన సొంత రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల కర్కాటక రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది. మీరు చేసే కష్టానికి రెట్టింపు ఫలాలను పొందుతారు. మీ ఆర్థిక జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదలను చూస్తారు. వ్యక్తిగత, వృత్తి రంగాలలో అద్భుతమైన అవకాశాలతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఊహించని లాభాలు మీకు లభించవచ్చు. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆగస్టు 10 నుండి శుభ దినాలు ప్రారంభమవుతాయి. మకర రాశి 7వ ఇంట్లో ఒక శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా మీకు అకస్మాత్తుగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెడితే లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీరు చేపట్టే ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. మీ మాటలతో ఇతరులను సులభంగా ఆకర్షించగలరు. దీనివల్ల మీ పని చాలా సులభం అవుతుంది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి సమయం. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. చాలా కాలంగా కనబడని శుభ సమయం ఇంట్లో మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. ఆగస్టు 10 నుండి మీ కలలు నెరవేరే సమయం ప్రారంభమవుతుంది. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పులు కనిపిస్తాయి. గురువు ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో మీరు చేసే పనిలో మీకు ప్రయోజనాలు మాత్రమే లభిస్తాయి. మీ మాటల ద్వారా అనేక పనులు పూర్తవుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో మీ కష్టానికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో అవివాహితులకు వివాహ సంప్రదింపులు జరగవచ్చు. మీ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఇంటికి కొత్త అతిథి రావచ్చు. మీ కష్టానికి పూర్తి ఫలాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More