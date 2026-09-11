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సెప్టెంబర్ 13-19: గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు!

సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 19 మధ్య బుధుడు కన్యారాశిలో ఉదయించడం, సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు కన్యలోకి ప్రవేశించడం, సెప్టెంబర్ 18న కుజుడు కర్కాటకంలోకి సంచరించడం వంటి కీలక గ్రహ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. 

Published on: Sep 11, 2026, 12:31:22 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై అత్యంత ప్రభావం చూపుతుంది. ఆరో రోజు మారే గ్రహాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అనూహ్యమైన శుభఫలాలను తెచ్చిపెడతాయి. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి 19 మధ్య కాలంలో జరగబోయే ఖగోళ మార్పులు చాలా ప్రత్యేకమైనవిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వారంలో బుధుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కన్యారాశిలో ఉదయిస్తారు. అలాగే సెప్టెంబర్ 17న సూర్య భగవానుడు సింహ రాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. మరోవైపు సెప్టెంబర్ 18న సాహసకారకుడు కుజుడు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెడతారు.

సెప్టెంబర్ 13-19: గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు! (AI)
సెప్టెంబర్ 13-19: గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు! (AI)

ఇదే సమయంలో శుక్రుడు తన స్వక్షేత్రమైన వృషభ రాశిలో సంచరిస్తూ శక్తివంతమైన 'మాలవ్య రాజయోగం'ను ఇస్తున్నారు. గురుడు కర్కాటకంలోను, శని మీనంలోను, రాహు-కేతువులు కుంభ, సింహ రాశుల్లో సంచరిస్తున్నారు. ఈ భారీ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఐదు రాశుల వారికి ఈ వారం స్వర్ణయుగంగా మారుతుంది. ఆ లकी రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి

వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ధన-సంపత్తులు గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు మీ ఇంటి గుమ్మం త్రొక్కుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఊహించని లాభాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడంతో ఇంట్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆస్తిపాస్తులు, నూతన వాహనాలు లేదా భూములు కొనుగోలు చేసేందుకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువతకు త్వరలోనే మంచి కంపెనీల నుంచి పిలుపు వస్తుంది.

అదృష్టంతో కళకళ్ళాడే మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. మీ ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం మిమ్మల్ని పలకరిస్తుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో అనూహ్యమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా అకస్మిక ధనలాభం కలగడం వల్ల మీ బ్యాంకు నిల్వలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి లేదా కొత్త భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.

కన్యా రాశి వారికి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం

కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఇన్నాళ్లు మీరు పడిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు, ఫలితం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు అధికారులు ఫిదా అవుతారు. మీ మాట తీరులో స్పష్టత ఉండటం వల్ల అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది సరైన తరుణం.

తులా రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు

తులా రాశి వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితంలో సరికొత్త సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవడమే కాకుండా పొదుపు చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులు పెద్ద స్థాయి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. మీ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన కలలు ఈ వారంలో నిజమవుతాయి. మనసులోని ఆందోళనలన్నీ తొలగిపోయి ప్రశాంతతను అనుభవిస్తారు.

మకర రాశి వారికి ఊహించని కెరీర్ లాభాలు

మకర రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతమైన శుభవార్తలు అందుతాయి. శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లభించే పూర్తి సహకారంతో ఏ రంగంలోనైనా విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో పేరున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఇది మీ కెరీర్‌కు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 13-19: గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 13-19: గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు!
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