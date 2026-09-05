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మకర రాశి వారు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారు.. డబ్బు, ప్రేమ, ఆరోగ్యంలో కీలక మార్పులు!

మకర రాశి వారికి ఈ వారం పని ఒత్తిడి, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో సమతుల్యత పాటించడం కీలకం. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు, కుజుడి ప్రభావంతో శ్రమ పెరిగినా కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. మాటల్లో సంయమనం పాటించడం, ఆర్థిక విషయాలను అందరితో పంచుకోకపోవడం మంచిది. 

Published on: Sep 5, 2026, 09:30:59 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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కొత్త వారం ప్రారంభం కాగానే అందరిలోనూ ఉత్సాహంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించిన ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. ముఖ్యంగా మకర రాశి వారికి ఈ వారం పని, ఆరోగ్యం, పోటీతత్వం, దైనందిన బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యత సాధించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ వారం గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

మకర రాశి వారు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారు.. డబ్బు, ప్రేమ, ఆరోగ్యంలో కీలక మార్పులు! (AI)
మకర రాశి వారు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారు.. డబ్బు, ప్రేమ, ఆరోగ్యంలో కీలక మార్పులు! (AI)

వారం ప్రారంభంలో పని ఒత్తిడి.. మాటపై సంయమనం అవసరం

చంద్రుడు, కుజుడు మిథున రాశిలో మీ రాశికి ఆరవ ఇంట్లో సంచరిస్తారు. దీనివల్ల మీలో కష్టపడే తత్వం పెరుగుతుంది, శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. అయితే చుట్టుపక్కల ఉండేవారు మాట్లాడే మాటలకు అతిగా స్పందించడం మానుకోవాలి. రాహూ రెండవ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆర్థిక విషయాల్లోనూ, మాట్లాడే మాటల్లోనూ కొన్నిసార్లు అనిశ్చితి ఏర్పడవచ్చు. మీ సంపాదన లేదా వ్యక్తిగత ప్రణాళికలను అందరితోనూ పంచుకోకపోవడమే మంచిది.

సెప్టెంబర్ 7 మధ్యాహ్నం తర్వాత చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోని ఏడవ పాదంలోకి వస్తాడు. అక్కడే గురుడు కూడా ఉండటంతో ఈ సమయం మీకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి, కుటుంబ సభ్యులు లేదా వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఏవైనా కొత్త భాగస్వామ్య అవకాశాలు వస్తే, మీ బాధ్యతలను స్పష్టంగా బేరీజు వేసుకోవడం మంచిది. అదే రోజు బుధుడు కన్యా రాశిలోని తొమ్మిదవ భావానికి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలు, పత్రాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మీ ఆలోచన మరింత స్పష్టంగా మారుతుంది.

మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమిస్తూ

సెప్టెంబర్ 9 మధ్యాహ్నం తర్వాత చంద్రుడు సింహ రాశిలోని ఎనిమిదవ భావానికి వెళ్తాడు. అక్కడే సూర్యుడు, కేతువు కూడా సంచరిస్తుండటంతో వారం చివరలో కొద్దిగా సున్నితమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ప్రయాణాలు, ఉమ్మడి ఆర్థికాంశాలు, మానసిక ఒత్తిడి లేదా అకస్మాత్తుగా ఎదురయ్యే అడ్డంకులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఇదే సమయంలో అమావాస్య ప్రభావం కూడా ఉండటంతో సెప్టెంబర్ 10, 11 తేదీల చుట్టూ ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం శ్రేయస్కరం. కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

శనీక్షకుడు మీన రాశిలో మూడవ భావంలో వక్రగతిలో ఉన్నాడు. దీని వల్ల తోబుట్టువులతో సంబంధాలు, పాత కాగితాలు లేదా పూర్తಾಗని పనులు మళ్లీ మీ ముందుకు రావచ్చు. సెప్టెంబర్ 11 సాయంత్రం తర్వాత చంద్రుడు తిరిగి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో వారం ముగింపు మీకు సరికొత్త ఆశలను, సరైన దిశను చూపుతుంది.

ప్రేమ జీవితం - బంధాల అనుబంధం

ప్రారంభ రోజుల్లో ప్రేమ వ్యవహారాల కంటే దైనందిన బాధ్యతలే మీకు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పని ఒత్తిడి, ఆరోగ్యం లేదా సమయపాలన సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వచ్చే చిరాకు మీ బంధంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. బయటి వ్యక్తుల ఒత్తిడిని మీ వ్యక్తిగత సంబంధాలపై చూపవద్దు. మీ మనసులోని భావాలను భాగస్వామి అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరే కొద్దిగా మాట్లాడాలి.

"అన్ని విషయాలను మనసులోనే దాచుకుని ఒకేసారి కోపగించుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏడవ భావంలోకి చంద్రుడు రాగానే జీవిత భాగస్వామి తోడ్పాటు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కుటుంబ ఖర్చులు లేదా భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి కలిసి చర్చించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. పెళ్లి కాని వారికి కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.

కెరీర్ మరియు విద్యారంగం

విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఈ వారం ప్రారంభం కష్టపడే తత్వాన్ని నేర్పుతుంది. ఆరవ ఇంట్లోని చంద్రుడు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి, సిలబస్ రివిజన్ చేసుకునే వారికి ఎంతగానో సహకరిస్తాడు. కుజుడు మీలో పోటీతత్వాన్ని పెంచుతాడు. ఇంటర్వ్యూలు లేదా ఆఫీస్ మూల్యాంకనాలు ఉంటే మీ ప్రిపరేషన్ గట్టిగా ఉండాలి.

వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వాములు లేదా క్లయింట్లు ముందుకు వస్తారు. ఉద్యోగంలో టీమ్‌వర్క్ అద్భుతంగా సాగుతుంది. తొమ్మిదవ భావానికి బుధుడు మారడం వల్ల శిక్షణ, చట్టపరమైన పత్రాలు, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో స్పష్టత వస్తుంది. అయితే ఎనిమిదవ భావ చంద్రుని ప్రభావం వల్ల వారం చివరి భాగంలో పనుల వేగం నెమ్మదించవచ్చు.

ఆర్థిక పరిస్థితి - పొదుపే శ్రీరామరక్ష

వారంతంలో అప్పులు చేయడం లేదా ఎవరికైనా ఇబ్బందికర రీతిలో బాకీ పడటం వంటివి చేయకండి. రాహువు ప్రభావం వల్ల ఖర్చులు అంచనా అందకుండా పోతాయి. కాబట్టి ముందుగానే బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమం. మీ జీతం లేదా సేవింగ్స్ గురించిన వివరాలను పరిమిత వ్యక్తులకే తెలియజేయండి.

"ఎవరినో చూసి ఆవేశపడి కొత్త ప్రదేశాల్లో డబ్బు పెట్టకండి," అని ఆర్ధిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 11 సాయంత్రం తర్వాత చిన్నపాటి బకాయిలను తీర్చివేసి, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపును పెంచే దిశగా అడుగులు వేయండి. ఈ వారం ఆర్థిక ప్రశాంతత అనేది కేవలం మీ వ్యక్తిగత నియంత్రణ వల్లే సాధ్యమవుతుంది.

ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ

ఆరోగ్యం విషయంలో మొదటి నుంచీ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలసట, జీర్ణ సమస్యలు త్వరగా చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటూ, వేడి నీళ్లు, తేలికపాటి వ్యాయామం అలవాటు చేసుకోవాలి. చిన్నపాటి అనారోగ్యం ఉన్నా స్వయంగా మందులు వాడకుండా డాక్టర్లను సంప్రదించడం మంచిది.

శని మూడవ ఇంట్లో ఉండటం వల్ల భుజాలు, చేతులు లేదా ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ ముందు పనిచేయడం వల్ల అలసట పెరుగుతుంది. కాస్త విరామం తీసుకుంటూ పనిచేయడం ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/మకర రాశి వారు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారు.. డబ్బు, ప్రేమ, ఆరోగ్యంలో కీలక మార్పులు!
Home/Rasi Phalalu/మకర రాశి వారు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అదృష్టాన్ని పొందుతారు.. డబ్బు, ప్రేమ, ఆరోగ్యంలో కీలక మార్పులు!
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