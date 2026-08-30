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నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఎలా ఉంటుంది...? వీరికి శుభంతో పాటు మనశ్శాంతి

Today Horoscope : నేడు ప్రతి రాశిచక్రానికి మిశ్రమ రోజు కాబోతోంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఆగస్టు 30(ఇవాళ) కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

Published on: Aug 30, 2026, 04:00:49 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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Today Horoscope Telugu August 30 : నేడు ఆగస్టు 30 ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలిక ఆధారంగా రోజువారీ జాతకాన్ని లెక్కిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఆగస్టు 30 రోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 12 రాశుల వారి దైనందిన శక్తి, రాబోయే అవకాశాలు, వారు వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…

నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది...?
నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది...?

మేష రాశి:

మీ లక్ష్య సాధనకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, వనరులు మీ వద్ద ఇప్పటికే పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇతరుల ప్రోత్సాహం లేదా ధ్రువీకరణ కోసం వేచి ఉండకుండా స్వయంగా చొరవ తీసుకోండి. మీరు ప్రదర్శించే చురుకైన వైఖరే మిమ్మల్ని పురోగతి వైపు నడిపిస్తుంది. మీకు ఎదురయ్యే ఒక కొత్త సంభాషణ లేదా అవకాశం మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆశించిన మార్పును తెస్తుంది.

వృషభ రాశి:

ప్రస్తుతం మీ పురోగతి కొంత నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, మీ వద్ద ఉన్న నిలకడతనమే మీకు పెద్ద ఆస్తిగా మారుతుంది. ఆచరణాత్మక బాధ్యతలపై మాత్రమే దృష్టి సారించండి. తక్షణ ఫలితాలు కనిపించలేదనే తొందరపాటుతో ఉన్నపళంగా ఎటువంటి మార్పులు చేయకూడదు. ఓపికగా ముందుకు సాగడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.

మిథున రాశి:

రేపటి రోజు మీ ప్రణాళికల్లో ఆకస్మిక మార్పులు సంభవించవచ్చు లేదా ఊహించని నూతన అవకాశాలు మీ ముందుకు రావచ్చు. పరిస్థితికి తగినట్లుగా మిమ్మల్ని మీరు మలచుకోండి. ప్రతి పరిణామాన్ని మీ నియంత్రణలోనే ఉంచుకోవాలనే పట్టుదలను పక్కన పెట్టడం మంచిది. ఈ ఊహించని అభివృద్ధి మీరు మొదట అనుకున్న దానికంటే మరింత ప్రయోజనకరమైన కొత్త మార్గాన్ని తెరుస్తుంది.

కర్కాటక రాశి:

మీరు పడుతున్న శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తున్నాయా లేదా అని సందేహించే అవకాశం ఉంది. తొందరపడి మీ ప్రయత్నాలను విరమించుకోకుండా, కాస్త వ్యవధి ఇచ్చి పరిస్థితిని నిష్పాక్షికంగా విశ్లేషించండి. మీరు ఏ విషయం గురించి అయితే ఎదురుచూస్తున్నారో, అందులో క్రమంగా కదలిక మరియు పురోగతి సంకేతాలు కనిపించడం ప్రారంభిస్తాయి.

సింహ రాశి:

మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మరియు కమ్యూనికేషన్లు వేగంగా మారుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించండి. అవసరమైన చోట నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యం. అయితే ఇతరుల ఒత్తిడికి లేదా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలకు స్పందించే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. వేగంగా సాగే చర్చలు మీకు స్పష్టతను అందించడమే కాకుండా, ఒక ముఖ్యమైన వృత్తిపరమైన ఆఫర్‌ను మీ ముందుకు తెస్తాయి.

కన్యా రాశి:

మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతున్న లేదా పరిమితం చేస్తున్న ఒక అలవాటు, అనుబంధం లేదా పరిస్థితి గురించి మీకు స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది. సమస్య మూలాన్ని సరిగ్గా గుర్తించడమే దాని నుంచి బయటపడటానికి మొదటి మెట్టు. ఆ ప్రతికూల నమూనా నుంచి బయటపడి మీ జీవితాన్ని సరైన దిశలో మార్చుకునే శక్తి మీ చేతుల్లోనే ఉందనే విషయాన్ని గ్రహించండి.

తులా రాశి:

రెండు రకాల ఎంపికల మధ్య నలిగిపోతూ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసే ధోరణిని ఇక స్వస్తి పలకండి. మీకు కావలసిన పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించండి కానీ, అనిశ్చితి కారణం కాకుండా మిమ్మల్ని నిరవధికంగా నిలిపివేయకుండా చూసుకోండి. మీకు లభించే ఒక కొత్త సమాచారం మీ సందిగ్ధతను తొలగించి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని ఎంతో సులభతరం చేస్తుంది.

వృశ్చిక రాశి:

మీరు సుదీర్ఘకాలంగా అనుభవిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి లేదా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల నుంచి క్రమంగా బయటపడుతున్నారు. మీరు ఇప్పటికే శాశ్వతంగా దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న పాత విషయాలను లేదా ముగిసిపోయిన అధ్యాయాలను మళ్లీ త్రవ్వకండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపడం లేదా ఆత్మీయులతో నిజాయితీగా మాట్లాడటం వల్ల మానసిక భారం తగ్గి, తేలికగా అనిపిస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి:

కార్యాలయ రాజకీయాలు, అనవసరమైన వాదోపవాదాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండండి. మీ ప్రతిస్పందనలను అహంకారం శాసించకుండా చూసుకోండి. కేవలం మీ స్వంత ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడంపైనే దృష్టి పెట్టండి. వివాదాల నుంచి తప్పుకోవడం వల్ల మీ శక్తి వృథా కాకుండా ఉంటుంది. నిజంగా ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుంది.

మకర రాశి:

ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం లేదా స్పష్టమైన సంభాషణ మీ మనస్సులోని గందరగోళాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాల్సిన విషయాల పట్ల నిజాయితీగా వ్యవహరించండి. ఒక నిష్పాక్షికమైన సమాధానం మీకు కొండంత కొండంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. దీని సహాయంతో మీరు భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలకమైన నిర్ణయాన్ని అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకోగలుగుతారు.

కుంభ రాశి:

ఒక తీపి కబురు, సృజనాత్మకమైన ఆలోచన లేదా భావోద్వేగ క్షణం మీ రోజును ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా మారుస్తుంది. ఊహించని విధంగా వచ్చాయనే కారణంతో నూతన అవకాశాలను తేలికగా కొట్టిపారేయకండి. మీ ముందుకు వచ్చే ఒక చిన్న అవకాశం భవిష్యత్తులో మీరు ఊహించిన దానికంటే అత్యంత అర్థవంతమైనదిగా, పెద్దదిగా రూపాంతరం చెందుతుంది.

మీన రాశి:

ఒక పరిస్థితి లేదా బంధం ఇకపై మీకు సంతృప్తిని ఇవ్వడం లేదని మీరు గ్రహించే సమయం వచ్చింది. కాలం చెల్లిన ఆలోచనలను, ఉపయోగపడని పరిస్థితులను వదిలిపెట్టడం వల్ల మీ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగులు రావడానికి స్థలం ఏర్పడుతుంది. మీ ఎదుగుదలకు తోడ్పడని విషయాలను పట్టుకుని వేలాడటం మానేసిన క్షణంలోనే మీకు విపరీతమైన మనశ్శాంతి, ఉపశమనం లభిస్తాయి.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఎలా ఉంటుంది...? వీరికి శుభంతో పాటు మనశ్శాంతి
Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఎలా ఉంటుంది...? వీరికి శుభంతో పాటు మనశ్శాంతి
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