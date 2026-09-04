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సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!

సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు గ్రహాల సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో భద్ర రాజయోగం ఏర్పడనుంది.

Published on: Sep 4, 2026, 14:00:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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తెలుగు రాష్ట్రాలలోని పాఠకులకు జ్యోతిష్య విషయాలపై ఎప్పుడూ విశేషమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. రాబోయే సెప్టెంబర్ 6 నుండి 12 వరకు ఉన్న వారం గ్రహాల గమనం దృష్ట్యా అత్యంత శక్తివంతంగా మారనుంది. ఈ వారంలో జరగబోయే ప్రధాన గ్రహాల మార్పులు, వాటి ప్రభావం ఏయే రాశులపై ఎలా ఉండబోతుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు! (AI)
సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు! (AI)

గ్రహాల ప్రత్యేక సంచారం

వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 7న గ్రహాల యువకుడైన బుధుడు తన స్వరాశి అయిన కన్యలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఇప్పటికే శుక్రుడు తన స్వరాశి అయిన తులా రాశిలో సంచరిస్తుండగా, సూర్యుడు సింహ రాశిలో, కుజుడు మిథున రాశిలో, శని మీన రాశిలో వక్రీ స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక కొన్ని అదృష్ట రాశుల జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురానుంది.

రానున్న వారం ఈ రాశులకు బాగా కలిసి వస్తుంది

1.మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి ఈ వారం అన్ని రంగాల్లోనూ అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ధన ప్రవాహం సాఫీగా సాగుతుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోయి మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు ఒక్కటొకటిగా తొలగిపోతాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. నిపుణుల సలహా మేరకు ఈ వారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.

2.మిథున రాశి:

మిథున రాశిలో బుధుడు సంచరించడం వల్ల ఏర్పడే 'భద్ర రాజయోగం' ఈ రాశి వారికి చాలా శుభాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాలలో నూతన అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అనేక మార్గాల ద్వారా ధనార్జన పెరుగుతుంది, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేసే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న చిన్నపాటి వివాదాలు సమసిపోతాయి. అయితే, కుజుడి ప్రభావం వల్ల ఆరోగ్య విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ఈ వారం వినాయక ఆరాధన చేయడం ద్వారా సకల కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.

కర్కాటక, కన్య మరియు మీన రాశుల వారికి ప్రత్యేక లాభాలు

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కెరీర్ పరంగా గొప్ప ముందడుగు ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభం కలగడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఇక కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అచ్చం ఒక వరంలా మారుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయమే మీ సొంతం అవుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి.

మీన రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఈ వారం నిత్యం 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రం జపించడం వల్ల మానసిక స్థైర్యం చేకూరుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 6 నుంచి 12 వరకు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!
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