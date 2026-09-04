నేటి రాశి ఫలాలు: శుక్రవారం ఈ రాశులకు అదృష్టం.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు!
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి ప్రతిరోజూ రాశులపై ప్రభావం మారుతూ ఉంటుంది. ఈ రోజు కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తే, మరికొందరు ఖర్చులు, వృత్తిపరమైన సవాళ్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం దైవారాధనకు, ముఖ్యంగా ధనలక్ష్మిదేవి పూజకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. వారంలో ఈ రోజున ఉదయాన్నే లక్ష్మీదేవిని స్మరించుకుని పనులను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ మారుతున్న గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
గ్రహాల సంచారాన్ని బట్టి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కితే, మరికొందరికి కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, వ్యాపార లాభాలు, కుటుంబంలో ఆనందం లేదా ఖర్చుల పెరుగుదల వంటి అంశాలన్నింటిపై నేటి రాశి ఫలాలు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించాలి. రోజంతా హైడ్రేటెడ్గా ఉంటూ సెల్ఫ్-కేర్పై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవడం ద్వారా అన్ని పనుల్లోనూ మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు ఉదయం ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, సాయంత్రానికి వాతావరణం కొద్దిగా మందగించవచ్చు. కొన్ని అనుకోని పరిణామాలు మీ పని వేగాన్ని నెమ్మదించేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల మీరు ఆశించిన ఫలితాలను పొందడంలో స్వల్పంగా ఆలస్యం జరగవచ్చు.
మిథున రాశి
ఆరోగ్యం, చర్మ సౌందర్యం కాపాడుకోవడానికి మీ ఆహారపు అలవాట్లలో పచ్చని కూరగాయలను విధిగా చేర్చుకోండి. నేటి రోజు మీకు అత్యంత అదృష్టకరంగా మారుతుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు తోటి ఉద్యోగులు, పై అధికారుల నుంచి విశేషమైన ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
కర్కాటక రాశి
మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, అదనపు లాభాలు అందే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు మాత్రం తమ ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగువేయాలి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వాదనలకు వెళ్లకుండా సర్దుకుపోవడం మంచిది.
సింహ రాశి
ఇది మీ కలలు నిజమయ్యే అద్భుతమైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండటంతో వ్యాపారస్తులు తమ సంస్థలను విస్తరించడంతో పాటు భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఆహారపు అలవాట్లలో జిడ్డు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
కన్యా రాశి
మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ రోజు మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారు పరస్పర అంగీకారంతో ముందుకు వెళ్లాలి, లేదంటే అభిప్రాయభేదాలు వచ్చే ముప్పుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయడం మంచిది.
తులా రాశి
కెరీర్ పరంగా కొన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొనే సమయం ఇది. మీ ఖర్చులు ఆకాశాన్నంటే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ముందే ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అత్యవసరం.
వృశ్చిక రాశి
వ్యాపార రంగంలో కొద్దిగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురుకావడంతో పాటు స్వల్ప నష్టాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. అయితే మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని పెట్టుబడిగా ఉపయోగించుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. మీతో పాటు పనిచేసే జూనియర్లు లేదా తోటి ఉద్యోగులు చెప్పే మంచి సలహాలను కూడా స్వీకరించే మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోండి. అహంకారానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.
మకర రాశి
మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. అయితే కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు రావడం వల్ల బడ్జెట్ తారుమారై మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి సెల్ఫ్-కేర్ మీద దృష్టి పెట్టండి.
కుంభ రాశి
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం పురోగతి సాధించడంతో పాటు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అయితే కార్యాలయంలో జరిగే అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి
ఈ రోజు మీకు ఎంతో సంతృప్తికరంగా గడుస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే బలమైన అవకాశాలున్నాయి. అయితే ఆఫీస్లో సీనియర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More