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    ఈ రాశుల వారికి ప్రమోషన్, ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?

    సోమవారం శివారాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. నేటి గ్రహాల సంచారం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ఆర్థిక, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శుభఫలితాలు లభించనున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. 

    Published on: Aug 3, 2026, 08:37:42 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సోమవారం శివారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనది. నేటి గ్రహస్థితుల ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతక ఫలాలు, ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఈ రాశుల వారికి ప్రమోషన్, ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?
    ఈ రాశుల వారికి ప్రమోషన్, ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?

    జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, నేటి గ్రహాల కదలికలు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేడు ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో చూద్దాం.

    మేష రాశి: నేటి రోజును పూర్తిగా ఆస్వాదించడానికి మీ జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపండి. ఉద్యోగంలో మరింత శ్రమ అవసరమయ్యే కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించండి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం కోసం పోషకాహారాన్ని తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి: ప్రేమ జీవితంలో మీలోని అహంభావాన్ని దరిచేరనీకండి. మీ వృత్తిగత జీవితంలో క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తుంది. అయితే నేడు చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు పెట్టే అవకాశం ఉంది.

    మిథున రాశి: మీ నైపుణ్యాలను కార్యాలయంలో నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త బాధ్యతలను భుజాన వేసుకోండి. మీ బంధం సంతోషకరంగా సాగుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ అవసరం.

    కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక నిర్ణయాలు నేడు మీకు అనుకూలిస్తాయి. భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడపండి. కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఆఫీస్‌లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా స్వీకరించండి.

    సింహ రాశి: మీ చుట్టూ ఉన్నవారితో సంతోషాన్ని పంచుకోండి. ప్రేమ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది అనుకూల సమయం. అధికారిక బాధ్యతలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు.

    కన్యా రాశి: ప్రియమైన వ్యక్తితో ఎక్కువ సమయం గడపండి. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకోండి. మీ వృత్తిగత ఆశయాలు నెరవేరే రోజు ఇది.

    తులా రాశి: నేడు ఆరోగ్యం పూర్తిగా మీ సహకరిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో సానుకూలతను కాపాడుకోండి. వృత్తిపరంగా చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనా వాటిని సులభంగా అధిగమిస్తారు. సీనియర్ల నుంచి ప్రశంసలు లభించడంతో పాటు ధనలాభం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఆర్థికంగా మీరు పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచండి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కెరీర్‌లో లభిస్తుంది. ధనం, ఆరోగ్యం రెండూ నేడు మీకు సానుకూలంగా ఉన్నాయి.

    ధనుస్సు రాశి: పార్టనర్‌తో ఎక్కువ సమయం గడపండి. భవిష్యత్తు ప్రయోజనాల కోసం ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. కొత్త బాధ్యతలు మీ కెరీర్‌కు బంగారు బాటలు వేస్తాయి.

    మకర రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తలెత్తే చిన్నపాటి మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోండి. లక్ష్య సాధనలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. నేడు ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది.

    కుంభ రాశి: మీ భావాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. విజయాలను సొంతం చేసుకోవడానికి వృత్తిగత సవాళ్లను ఉపయోగించుకోండి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా అద్భుతమైన రోజు.

    మీన రాశి: సంబంధాల్లోని సమస్యలను పరిణతితో ఆలోచించి పరిష్కరించుకోండి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి దోహదపడే కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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