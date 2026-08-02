నేటి నుంచి కుజుడి గోచారం: ఈ 4 రాశుల వారికి ధనయోగం, ప్రమోషన్ ఖాయం!
అంగారకుడు (కుజుడు) మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించారు. వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గోచారం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా మేషం, సింహం, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడిని (మంగళ గ్రహం) ధైర్యం, పరాక్రమం, సంకల్ప బలానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి కుజుడు సంచారం చేసే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆగస్టు 2, అనగా నేడు అంగారకుడు మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టారు.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు ప్రకారం, ఈ గ్రహ మార్పు కొద్ది రాశుల వారికి మాత్రమే విశేష ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా మేషం, సింహం, ధనుస్సు, మకర రాశుల జాతకులకు ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా మారనుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కోరుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి కుజ గోచారం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీకు నూతన బాధ్యతలు దక్కుతాయి. పదోన్నతి లేదా జీతాల పెంపునకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. వ్యాపారస్తులు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు గడిస్తారు. మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. దాంపత్య జీవితం ఎంతో అన్యోన్యంగా, సంతోషంగా సాగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి జాతకులకు అంగారకుడి సంచారం అనేక శుభవార్తలను మోసుకొస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. నూతన బాధ్యతలు మీ నాయకత్వ లక్షణాలను వెలుగులోకి తెస్తాయి. వ్యాపారంలో తిరుగులేని వృద్ధి ఉంటుంది. ఎప్పటినుంచో రావలసిన పాత బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయం గడుపుతారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ గోచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కెరీర్లో ముందుకు దూసుకెళ్లేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. సొంత వ్యాపారంలో కీలకమైన కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. సంపాదనను పెంచుకునేందుకు నూతన మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. చాలా కాలంగా నిరంతరం శ్రమిస్తున్న పనులలో సఫలీకృతులవుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని ప్రమోషన్లు, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఉన్నతాధికారుల అండదండలతో కఠినమైన లక్ష్యాలను సైతం సులభంగా సాధిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి చెందిన భూములు, ఇల్లు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా మారుతుంది. తలపెట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం మీ సొంతం అవుతుంది.
అంగారకుడి ఈ మిథున రాశి ప్రవేశం మేషం, సింహం, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి అపారమైన లాభాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాలలో తిరుగులేని విజయాలను అందుకునే అరుదైన అవకాశం ఈ జాతకులకు దక్కుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More