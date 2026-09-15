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దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశులకు కాసుల వర్షం.. పాత బాకీలు వసూలు, కొత్త అవకాశాలు!

దీపావళికి ముందు నవగ్రహాల సంచారంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు జ్యోతిష్య పరంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా శుభఫలితాలు తీసుకురావచ్చని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఆదాయం పెరగడం, పాత బాకీలు వసూలు కావడం, కొత్త అవకాశాలు రావడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చని అంచనా. 

Published on: Sep 15, 2026, 14:00:30 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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తెలుగువారి అతిపెద్ద పండుగ అయిన దీపావళికి ఇంకా సుమారు రెండు నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. అయితే ఈ పండుగ సీజన్‌కు ముందే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాల సంచారంలో వస్తున్న కీలక మార్పులు కొద్దిమందికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం కాసుల వర్షం కురిపించనుంది. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు వసూలు కావడం, కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు తలుపు తట్టడం వంటి సానుకూల పరిణామాలు ఈ నాలుగు రాశులవారి జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకురానున్నాయి.

దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశులకు కాసుల వర్షం.. పాత బాకీలు వసూలు, కొత్త అవకాశాలు! (AI)
దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశులకు కాసుల వర్షం.. పాత బాకీలు వసూలు, కొత్త అవకాశాలు! (AI)

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి దీపావళికి ముందు కాలం వ్యాపార పరంగా స్వర్ణయుగమని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం లాభసాటిగా మారుతుంది. శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో మీ వ్యాపార సంబంధాలు బలపడతాయి. పాత క్లయింట్ల నుంచి మళ్లీ ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులు సహోద్యోగులతో కలిసి చేసే పనుల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఎక్కడైనా డబ్బు ఆగిపోయి ఉంటే, దాన్ని తిరిగి రాబట్టుకునే మీ ప్రయత్నాలు నూటికి నూరుపాట్లు విజయవంతం అవుతాయి.

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్ర భగవానుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు ఐశ్వర్యానికి, భౌతిక సుఖాలకు కారకుడిగా పేరుగాంచాడు. ప్రస్తుతం శుక్రుడి అనుకూల స్థితి కారణంగా ఈ రాశివారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారులకు అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న ఆర్థిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. సంపాదన పెరగడంతో ఇల్లు, వాహనం వంటి స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది.

తులా రాశి:

తులా రాశిలో శుక్రుడి ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రాశివారికి వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీకు సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగే అవకాశాలున్నవి. కొందరు కొత్త ఉద్యోగంలోకి మారడానికి లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు తోడవుతారు. పాత పరిచయాలు ఇప్పుడు మీకు వ్యాపారపరంగా భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశికి ఆధిపత్యం వహించే శని భగవానుడు కష్టానికి, కర్తవ్యానికి ప్రతీక. గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి ఇప్పుడు తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం వచ్చింది. ఆగిపోయిన పాత ప్రాజెక్టులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు జీతంరిగే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు పెండింగ్ బిల్లులు క్లియర్ అవుతాయి. మొత్తానికి ఈ నాలుగు రాశులవారికి రాబోయే రోజులు అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రగతిని అందిస్తాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశులకు కాసుల వర్షం.. పాత బాకీలు వసూలు, కొత్త అవకాశాలు!
Home/Rasi Phalalu/దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశులకు కాసుల వర్షం.. పాత బాకీలు వసూలు, కొత్త అవకాశాలు!
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