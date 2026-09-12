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చేతిలో ఈ రేఖలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగమా? భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ ఏం చెబుతున్నాయంటే..

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించేందుకు యువత ఎంతో కష్టపడుతున్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు ఆశించిన ఫలితం ఆలస్యమవుతుంది. హస్తసాముద్రిక శాస్త్ర విశ్వాసాల ప్రకారం చేతిలోని కొన్ని రేఖలు కెరీర్, పేరు ప్రతిష్టలు, విజయానికి సంబంధించిన సంకేతాలను ఇస్తాయని చెబుతారు. 

Published on: Sep 12, 2026, 11:01:07 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేది కోట్లాది మంది యువత కల. ఇందుకోసం పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా కష్టపడతారు. సంవత్సరాల తరబడి కోచింగ్ తీసుకుంటూ, వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. అయినప్పటికీ కొందరికి చివరి మెట్టుపై నిరాశే ఎదురవుతుంది. సరైన వ్యూహంతో చదివినా ఎక్కడో చిన్న పొరపాటు జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో తీవ్రమైన నిరాశ నిస్పృహలు అలుముకోవడం సహజం. అయితే, మన కష్టంతో పాటు చేతిలోని కొన్ని రేఖల ప్రభావం కూడా మన కెరీర్‌పై ఉంటుందని హస్తసాముద్రిక శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

చేతిలో ఈ రేఖలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగమా? భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ ఏం చెబుతున్నాయంటే..
చేతిలో ఈ రేఖలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగమా? భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ ఏం చెబుతున్నాయంటే..

భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ చెప్పే రహస్యాలు ఏమిటి?

చేతిలో ఉండే ప్రతీ రేఖ మన భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఏదో ఒక సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా మణికట్టు ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై మధ్య వేలు కింద ఉండే శని పర్వతం వరకు వెళ్లే రేఖను 'భాగ్యరేఖ' (ఫేట్ లైన్) అంటారు.

ఈ రేఖ ఎక్కడైనా తెగిపోయినా లేదా చాలా పలుచగా, అస్పష్టంగా ఉన్నా కెరీర్‌లో తీవ్రమైన ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అయితే దీని అర్థం విజయం రాదని కాదు, కేవలం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుందని అర్థం.

అలాగే, జాతకంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగాన్ని నిర్ణయించేది 'సూర్యరేఖ'. ఈ రేఖ స్పష్టంగా లేకపోతే సమాజంలో తగిన గుర్తింపు దక్కడానికి చాలా కాలం పడుతుంది. చేతిలో ఎన్నో చిన్న చిన్న గీతలు కలిసిపోయి ఉంటే, వ్యక్తి మనసు నిలకడగా ఉండదని, లక్ష్యం నుండి పదే పదే దృష్టి మారుతుందని హస్తరేఖ శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఆందోళన వద్దు.. ఈ పరిహారాలు పాటించండి

చేతిలో రేఖలు అనుకూలంగా లేవని కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన ప్రయత్నంతో పాటు కొన్ని చిన్నపాటి ఆధ్యాత్మిక, మానసిక పరిహారాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేచి సూర్య భగవానుడికి రాగి చెంబుతో నీటిని అర్ఘ్యంగా సమర్పించాలి.

ఆ సమయంలో "ఓం సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి. ఇది మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడమే కాకుండా, ప్రతికూల ఆలోచనలను దూరం చేస్తుంది. ఎప్పుడూ సానుకూల దృక్పథం ఉన్నవారితో స్నేహం చేస్తూ, ముందుకు సాగితే విజయం తథ్యం.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/చేతిలో ఈ రేఖలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగమా? భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ ఏం చెబుతున్నాయంటే..
Home/Rasi Phalalu/చేతిలో ఈ రేఖలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ యోగమా? భాగ్యరేఖ, సూర్యరేఖ ఏం చెబుతున్నాయంటే..
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