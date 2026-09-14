శుక్రుడి అనుగ్రహంతో మరికొన్ని రోజుల్లో డబ్బు, ఫేమ్ చూసే 5 రాశులు
అక్టోబర్ ఆరంభంలో శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి వారి అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం, గెలుపు, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశుల వారికి శుక్రుని అనుగ్రహం లభిస్తుందో తెలుసుకోండి.
శుక్రుడు వక్రగతిలో ప్రయాణించడం కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం తీసుకువస్తుంది. ఇప్పటికే శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అంతేకాకుండా శుక్రుడు అక్టోబర్ 6న ఈ రాశిలో వక్రగతిలో ప్రయాణిస్తాడు. శుక్రుడు నవంబర్ వరకు ఈ వక్రగతిలోనే ఉంటాడు. తులారాశిలో శుక్రుడి వక్రగతి సంచారం చాలా ప్రభావవంతమైనది. శుక్రుడు వక్రగతిలో ప్రయాణించడం వల్ల ఏ రాశి వారికి అదృష్టం కలుగుతుందో చూడండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి జాతకంలో తొమ్మిదో ఇంట్లో శుక్రుడు వక్రగతిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల మీ సృజనాత్మక నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి మీకు చాలా అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ జీవన నాణ్యత పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీకు మంచి పేరు, ప్రతిష్ట కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలను, గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ఫలితాలను ఆశించవచ్చు. అలాగే మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మీ మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. పనిలో మీ సహోద్యోగులు, పై అధికారులు అన్ని పరిస్థితులలో మీకు మద్దతు ఇస్తారు. మీ పనికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఎవరితోనూ మొండిగా ఉండకూడదని, మృదువుగా మాట్లాడాలని, కొన్ని విషయాలను పక్కన పెట్టి, సంబంధాలను సజావుగా కొనసాగించాలి.
ధనుస్సు రాశి
అక్టోబర్ 6 నుండి ధనుస్సు రాశి వారికి పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. మీరు గతంలో కుదుర్చుకున్న వ్యాపార ఒప్పందాలు ఈ కాలంలో మీకు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. దీని కారణంగా ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు అన్ని విషయాలలో చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తేనే అవి నెరవేరుతాయి. ఈ కాలంలో మీకు చాలా పనులు లభిస్తాయి. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా మీ బాధ్యతలను పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ చుట్టూ ఉన్నవారితో మీరు బాగా కలిసిపోతారు. వృత్తిపరంగా ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో మీ ప్రతిభ మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఈ సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి.
మేష రాశి
మేషరాశిలోని 7వ ఇంట్లో శుక్రుడు వృత్తి, వ్యాపారంలో మంచి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. దంపతుల మధ్య సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మీరు చేపట్టే పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో పని ప్రదేశంలో సత్సంబంధాలను కొనసాగించడానికి మీరు అదనపు కృషి, సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. మీరు వ్యాపారంలో గందరగోళాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు, కానీ మీ తెలివితేటలు, కృషి ఆ గందరగోళాన్ని పరిష్కరించడంలో సహాయపడతాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలోని రెండో ఇంట్లో శుక్రుడి వక్రగతి జీవితంలో మంచి మార్పులను తెస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డబ్బు చేతికి అందుతుంది. డబ్బు సమస్యలు ముగుస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మీరు ఊహించని మంచి పురోగతిని చూస్తారు. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అయ్యే కాలం ఇది. ఈ సమయంలో మీకు అనేక వృత్తి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిలో కష్టానికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తల ఆదాయం పెరగవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో మంచి మార్పులు కనిపిస్తాయి. మంచి ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశి మొదటి ఇంట్లో శుక్రుడు వక్రగతి ఉండటం ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు, పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. దీర్ఘకాల కఠోర శ్రమకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ వృత్తిలో మంచి అభివృద్ధిని చూస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యల నుండి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే, మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మీ అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తారు. విద్యార్థులు తమ చదువులో పురోగతి సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఈ కాలంలో ఆశించిన ఫలితాలను పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదించవద్దు. వీలైతే, వారితో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More