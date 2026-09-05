కన్యా రాశి వార ఫలాలు.. సెప్టెంబర్ 7 తర్వాత డబ్బు, కెరీర్లో శుభ ఫలితాలు!
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం కెరీర్, ఆదాయం, బాధ్యతలు, సంబంధాల విషయంలో కీలకంగా ఉండనుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు, కుజుడు పదో భావంలో ఉండటం వల్ల ఉద్యోగంలో పనిభారం, బాధ్యతలు, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. అయితే ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు తీసుకోకుండా అలసటకు దూరంగా ఉండాలి.
కొత్త వారం ప్రారంభం కాగానే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ భవిష్యత్తుపై అంచనాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం పనితీరు, గుర్తింపు, ఆర్థిక లావాదేవీలు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ వారం గ్రహాల గమనం మీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయనుందో సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం.
వారం ప్రారంభంలో పని ఒత్తిడి.. పెరుగుతున్న బాధ్యతలు
వారంతం ప్రారంభంలోనే చంద్రుడు, కుజుడు మిథున రాశిలో మీ రాశికి పదవ భావంలో సంచరిస్తారు. దీనివల్ల మీ బాధ్యతలు, సామాజిక ప్రతిష్ట, ఆఫీసులో వేగం మరింత పెరుగుతాయి. పనులు వేగంగా పూర్తయినప్పటికీ, ఒకేసారి అనేక పనులను భుజాన వేసుకుంటే అలసట తీవ్రమవుతుంది. ఆరవ స్థానంలో రాహువు సంచరిస్తుండటం వల్ల పోటీదారులు మరియు ప్రత్యర్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి చిన్న విషయానికీ అనవసరమైన వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే మంచిది.
సెప్టెంబర్ 7 మధ్యాహ్నం తర్వాత చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోని పదకొండవ భావానికి మారతాడు. అక్కడే గురుడు కూడా ఉండటంతో మీ ఆదాయం, స్నేహ సంబంధాలు, సామాజిక పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే రోజు బుధుడు మీ స్వరాశి అయిన కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడం అత్యంత శుభపరిణామం. దీనివల్ల మీ ఆలోచనా విధానం, విశ్లేషణ శక్తి మెరుగవుతుంది. గతంలో అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను ఇప్పుడు ఎంతో స్పష్టంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
మానసిక ప్రశాంతత - సంబంధాల మెరుగుదల
సెప్టెంబర్ 9 మధ్యాహ్నం తర్వాత చంద్రుడు సింహ రాశిలోని పన్నెండవ భావానికి వెళ్తాడు. సూర్యుడు, కేతువు కూడా అదే స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఖర్చులు, మానసిక అలసట, ఒంటరిగా గడపాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. ఇదే సమయంలో అమావాస్య ప్రభావం కూడా ఉండటంతో మిమ్మల్ని మీరు అతిగా శ్రమకు గురిచేసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 11 సాయంత్రం తర్వాత చంద్రుడు తిరిగి మీ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో మనసు కుదుటపడి సరైన దిశలో ఆలోచించే శక్తి లభిస్తుంది.
ప్రేమ జీవితం - భావోద్వేగాల సమతుల్యత
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంబంధాలు క్రమంగా మెరుగవుతాయి. ప్రారంభంలో వృత్తిపరమైన పనులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల భాగస్వామికి సమయం కేటాయించడం మంచిది. అయితే దీనిని భావోద్వేగ దూరంగా భావించకూడదు. మీ భాగస్వామికి మీ మనసులోని మాటలను తెలియజేయడానికి కాస్త సమయం కేటాయించాలి.
ఏడవ భావంలో శని వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల పాత విషయాలు మళ్లీ చర్చకు రావచ్చు. అయితే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అక్కడికక్కడే తేల్చాలని ప్రయత్నించకుండా, సరైన సమయం కోసం వేచి చూడాలి. సెప్టెంబర్ 11 సాయంత్రం తర్వాత మీ రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడంతో మనసులోని భావాలను ప్రశాంతంగా వ్యక్తపరచవచ్చు.
కెరీర్ మరియు విద్యారంగం
ఉద్యోగులకు మరియు వ్యాపారులకు ఈ వారం ప్రారంభం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పదవ ఇంట్లోని చంద్రుడు, కుజుల కలయిక మీలో పని వేగాన్ని పెంచుతుంది. ఆఫీసులో కీలకమైన మీటింగ్లు లేదా పబ్లిక్ డీలింగ్లలో ముందుండాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు కొత్త లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
బుధుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల విద్యార్థులకు,రచయితలకు, ఎడిటర్లకు, టెక్నికల్ రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు తమ మిత్రుల సహాయం తీసుకోవడానికి ఎలాంటి మొహమాటం పడాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆర్థిక పరిస్థితి - పొదుపే శ్రీరామరక్ష
ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభంలో వస్తున్న కొత్త అవకాశాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలి. పదకొండవ భావ చంద్రుడు, గురుల అనుగ్రహం వల్ల క్రమబద్ధమైన ఆదాయం సమకూరుతుంది. అయితే తొందరపడి పెద్ద ఎత్తున ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే ఆలోచనలను కొద్దిగా పక్కన పెట్టడం మంచిది.
సెప్టెంబర్ 9 తర్వాత ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్ షాపింగ్ లేదా అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. "మూడ్ బట్టి కాకుండా, అవసరాన్ని బట్టి ఖర్చు చేయండి," ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడవచ్చు.
ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
మొదట్లో మీ శక్తిసామర్థ్యాలు బాగున్నప్పటికీ, విపరీతమైన పనిభారం శరీరాన్ని నీరసింపజేస్తుంది. కన్యా రాశి వారు పనయ్యే వరకు తమ అలసటను బయటకు చూపరు. అయితే ఈ వారం ఆహారపు అలవాట్లను, నీరు త్రాగే విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. లేదంటే తలనొప్పి, కంటి ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
"ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం," అన్నట్లుగా చిన్న చిన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. పన్నెండవ భావ చంద్రుడి ప్రభావం వల్ల విశ్రాంతి చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More