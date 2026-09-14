సింహరాశిలోకి గురు గ్రహం - ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం! ఆదాయ మార్గాలు డబుల్
అక్టోబర్ 31, 2026న బృహస్పతి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. గురు సంచారం వల్ల మేషం, కర్కాటకం, సింహంతో పాటు పలు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి (గురువు) త్వరలోనే తన రాశిని మార్చబోతున్నారు. 2026 అక్టోబర్ 31న గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం…. జ్ఞానం, సంపద, విద్య, వివాహం, సంతానం మరియు అదృష్టానికి గురువే ప్రధాన కారకుడు. మరోవైపు సింహరాశి నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం, సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో సింహరాశిలో గురు గ్రహ సంచారం ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతులు మరియు కుటుంబ సంబంధాలలో గణనీయమైన మార్పులు రానున్నాయి. కొందరికి కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి లభిస్తే, మరికొందరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. అయితే వ్యక్తిగత జాతకంలోని గ్రహాల స్థితి బట్టి ఈ ఫలితాలలో కొంత వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంది. గురు సంచారం వల్ల అదృష్టం వరించే ముఖ్య రాశుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ గురు సంచారం ఎంతో అనుకూలిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు ఆఫీసులో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుని ఉన్నత పదవులను అధిరోహించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడంతో పాటు పదోన్నతి పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త భాగస్వాములతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం ద్వారా మంచి లాభాలను గడిస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా ఇది సువర్ణాధ్యాయంగా మారనుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ధన లాభం కోసం కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో జీతం పెరుగుదల (ఇంక్రిమెంట్) లేదా ఆశించిన మార్పు దక్కే వీలుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన వ్యాపార పనులు వేగవంతమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి:
గురు గ్రహం స్వయంగా సింహరాశిలోనే ప్రవేశిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి ఈ సంచారం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారనుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తిపరంగా ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సరికొత్త బాధ్యతలు తలకెత్తుకుంటారు. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొనడం వల్ల పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి గురు సంచారం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుని అమల్లోకి వస్తాయి. ప్రయాణాల ద్వారా మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. విద్యా, పరిశోధనా రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సింహరాశిలో బృహస్పతి సంచారం మిగిలిన రాశులపైనా తగిన ప్రభావం చూపుతుంది. కొందరికి కెరీర్ మార్చుకునే అవకాశాలు వస్తే, మరికొందరు ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. జాతకంలో గురుడు ఏ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడనే దాన్ని బట్టి వ్యక్తిగత ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా గురుడు శుభ గ్రహం కాబట్టి సకల జనులకు వృద్ధి, విస్తరణ మరియు శుభ ఫలితాలనే అందిస్తాడని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More