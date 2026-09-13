ఈ వారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, ప్రేమ.. 12 రాశుల పూర్తి జాతకం!
సెప్టెంబర్ మూడో వారం 12 రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను తీసుకురానుంది. సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, ఉద్యోగం, పదోన్నతులు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు వంటి అంశాల్లో మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ మూడో వారం పలు రాశుల వారికి కీలక మార్పులను తెస్తోంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్న తరుణంలో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలపై ప్రభావం పడనుంది. అన్ని రాశుల వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంటుందో ప్రముఖ జ్యోతిష్య విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ సెప్టెంబర్ రెండవ వారం కేవలం దినచర్యను ముగించే రోజులు మాత్రమే కావు. అనేక రాశుల వారికి వృత్తి జీవితంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుండగా, మరికొందరు ఆర్థిక మరియు వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది. సెప్టెంబర్ 17న సూర్య భగవానుడు సింహ రాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు.
ఈ గ్రహ మార్పు కారణంగా ఆత్మవిశ్వాసం, పదోన్నతులు, అధికారిక నిర్ణయాల్లో వేగం పుంజుకుంటుంది. వారం మధ్యలో కుజుడి సంచార ప్రభావం కూడా ఉండటంతో, తొందరపాటు నిర్ణయాలు కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ వారం పన్నెండు రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత మిశ్రమ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. అయితే ప్రేమ, సంతాన విషయాలు అద్భుతంగా మెరుగవుతున్నాయి. వ్యాపారం కూడా లాభసాటిగా సాగుతుంది. శత్రువులు చురుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, మీ చొరవతో వారిని అధిగమిస్తారు. వారం మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు మంచి వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే వారం అంత్యంలో స్వల్ప ప్రమాదాలు లేదా అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. హనుమంతుని దర్శనం, తెల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి: ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపారం అన్నీ అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అయితే వారం ప్రారంభంలో ఎమోషనల్ అయ్యి ఎటువంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ, కామర్స్ మరియు ఎకనామిక్స్ చదివే విద్యార్థులకు ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్. వారం మధ్యలో చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. వ్యతిరేకలింగ సంబంధాల్లో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారం చివరి భాగం ఎంతో ఆనందదాయకంగా మారుతుంది. భాగస్వామితో మంచి క్షణాలు గడుపుతారు. కఠినమైన భాషకు దూరంగా ఉండాలి. ఎరుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం మంచిది.
మిథున రాశి: ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. రక్తపోటు లేదా స్వల్ప జ్వర సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు బాగున్నాయి. వారం ఆరంభంలో భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన యోగాలున్నాయి. అయితే గృహంలో చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సినిమా రంగానికి చెందినవారు, ముఖ్యంగా హాస్య, వాత్సల్య, శృంగార రస కవులు, రచయితలు మరియు సినీ నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన కాలం ఇది. వారం చివరిలో శత్రువుల నుంచి ఒత్తిడి ఎదురైనా అంతిమ విజయం మీదే అవుతుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువు దానం చేయడం శుభం.
కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ వారం అంతటా శుభ ఫలితాలు వెలుగొందుతున్నాయి. ఆరోగ్యం చాలా బాగుంది. వారం ప్రారంభంలో గృహం, వాహన కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. మీ పరాక్రమం ఫలిస్తుంది, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వారం మధ్యలో భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి, ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి. వారం చివరిలో భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రేమ సంబంధాల్లో చిన్నపాటి వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. హనుమంతుని ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి: అనారోగ్య సమస్యల నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నారు. అయితే సంతానం గురించి మనసులో చిన్నపాటి ఆందోళన ఉంటుంది. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ధనలాభం కలుగుతుంది, కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మధ్య సమయంలో మీ పరాక్రమం పెరిగి, వ్యాపారంలో నూతన వృద్ధులను సాధిస్తారు. వారం అంత్యంలో ఆస్తి లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాళికా దేవిని దర్శించడం చాలా మంచిది.
కన్య రాశి: ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి, అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. తండ్రితో సత్సంబంధాలు కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు పూర్తిగా సమసిపోయాయి. వ్యాపారం, ప్రేమ వ్యవహారాలు బాగున్నాయి. వారం ఆరంభంలో మీరు అందరిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు. మధ్యలో మీ వాక్చాతుర్యం అద్భుతంగా పనిచేసి, ఆర్థిక పరిస్థితిని మరియు లిక్విడ్ క్యాష్ను మెరుగుపరుస్తుంది. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. వారం చివరిలో వ్యాపారం మరింత బలపడుతుంది, ఆప్తుల సహకారం లభిస్తుంది.
తులా రాశి: ఈ వారం మీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. ఆరోగ్యం అత్యద్భుతంగా ఉంది. ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారాలు సక్రమంగా సాగుతున్నాయి. అయితే ఖర్చులు మాత్రం విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ఈ ఖర్చుల కారణంగా కొంచెం మానసిక ఆందోళన కలుగుతుంది. తలనొప్పి, కంటి సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. మధ్యలో సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యతిరేకలింగ సంబంధాల్లో మనసు చంచలంగా మారకుండా నియంత్రించుకోవాలి. వారం చివరిలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడినప్పటికీ, కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు.
వృశ్చిక రాశి: ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపార స్థితులు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనం అందుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో ఫ్యాషన్ తదితర వస్తువుల కొనుగోలు కోసం అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. వారం చివరిలో అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఉపాధి రంగంలో అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తారు. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ వారం చాలా వరకు అద్భుతంగా ఉంది. ఆరోగ్యం కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టినా, ప్రేమ మరియు సంతాన స్థితులు బలంగా ఉన్నాయి. మీ ప్రేమ వివాహం దిశగా అడుగులు వేయవచ్చు. కొత్త ప్రేమలో పడాలనుకునే వారికి ఇది చక్కటి అవకాశం. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. మధ్యలో కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఉన్నత ఫలితాలు అందుకుంటారు. వారం చివరిలో ఆర్థిక స్థితి మరింత బలపడుతుంది. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
మకర రాశి: ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి కోలుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది, శుభ వార్తలు వింటారు. వివాహం నిశ్చయమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం అన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం కలిసి వచ్చి వృత్తిపరంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. మధ్యలో వ్యాపారంలో మరింత స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. వారం చివరిలో శుభవార్తలు అందుకుంటారు, ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా మారుతుంది.
కుంభ రాశి: ప్రభుత్వ రంగం ద్వారా మీకు మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి, ప్రభుత్వ అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. అయితే జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ, సంతాన వ్యవహారాలు బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ప్రమాదాలు లేదా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. మధ్యలో సాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వారం చివరిలో వ్యాపారంలో విజయం, కోర్టు కేసుల్లో ఉపశమనం లభిస్తాయి. పసుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం మంచిది.
మీన రాశి: ఆరోగ్యం బాగుంది. ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి తోడు లభిస్తుంది. ఉద్యోగ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రేమికులకు ఇది అత్యంత రొమాంటిక్ సమయం, డేటింగ్కు వెళ్లేందుకు అనుకూలంగా ఉంది. అయితే మధ్య కాలంలో చిన్నపాటి అనారోగ్య సూచనలు, ఆకస్మిక ఇబ్బందులు రావచ్చు. వారం చివరి నాటికి అదృష్టం మళ్లీ మీ వైపు తిరుగుతుంది. ప్రయాణాలు లాభించి, మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More