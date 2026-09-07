సెప్టెంబర్ 7–13 వారఫలాలు.. వీరికి శుభకాలం ప్రారంభం.. డబ్బు, మంచి ప్రేమ జీవితంతో పాటు ప్రతి అడుగులో విజయం!
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 13 వరకు గ్రహాల సంచారం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపనుంది. సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు సింహరాశి నుంచి కన్యలోకి ప్రవేశించగా, సూర్యుడు సింహంలో, కుజుడు మిథునంలో, శుక్రుడు తులలో, గురుడు కర్కాటకంలో, రాహువు కుంభంలో, కేతువు సింహంలో సంచరిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 13 వరకు గల ఈ వారంలో గ్రహాల స్థితిగతులు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ సమయంలో సూర్యుడు తన స్వరాశి అయిన సింహరాశిలో సంచరిస్తుండగా, బుధుడు సెప్టెంబర్ 7న సింహరాశి నుంచి కన్యలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. అలాగే కుజుడు మిథునంలోనూ, శుక్రుడు తులా రాశిలోనూ ఉన్నారు. గురుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలో ఉండగా, రాహువు కుంభంలో, కేతువు సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు మిథునం నుంచి కర్కాటక, సింహ, కన్య రాశులకు మారుతాడు. ఈ గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం, ప్రేమ వ్యవహారాలు కొంత మిశ్రమంగా సాగుతాయి. సూర్యుడి బలం బాగున్నప్పటికీ, కేతువు కలయిక కారణంగా చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో మీ పరాక్రమం ఫలిస్తుంది, ఉపాధిలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. మధ్యలో భూమి, వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే వారం చివరిలో మానసిక ఆందోళన పెరగవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం మంచిది. రోజూ సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్య విషయంలో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. ప్రేమ మరియు సంతాన విషయాలు సాధారణంగానే ఉంటాయి. అయితే వ్యాపారం మాత్రం లాభసాటిగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ధనలాభం, కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడే ఎక్కడైనా పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం సరికాదు. మధ్యకాలంలో వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సన్నిహితుల సహకారం లభించడంతో కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. వారం అంతం మాత్రం కొద్దిగా ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు, ఇంట్లో అశాంతికి అవకాశం ఉంది. శనిదేవుని ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం చాలా సానుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యం కాస్త అటూఇటూగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రేమ మరియు సంతాన పరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారం కూడా జోరుగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో మీలో కొత్త ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం వెల్లువెత్తుతాయి. మధ్యలో మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు, అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వారం చివరిలో ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం మొత్తం మీద శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి, దీనివల్ల మనసు కాస్త అశాంతిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా మందకొడిగా సాగుతుంది. అయితే వారం మధ్యలో సమయం పూర్తిగా మీ అనుకూలంగా మారుతుంది. మీరు ఏది తలిస్తే అది జరుగుతుంది. వారం చివరిలో ధన నష్టపోయే సూచనలున్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టకండి. మాటపై సంయమనం పాటించండి. బంజరంగబలిని దర్శించుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా ఎంతో కలసివస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి, పాత బాకీలు కూడా వసూలవుతాయి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. అయితే వారం మధ్యలో శుభకార్యాల నిమిత్తం ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి, దీనివల్ల తాత్కాలికంగా అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. వారం చివరిలో ఒంట్లో శక్తి సన్నగిల్లినట్లు, ఒక రకమైన ఆందోళన మిమ్మల్ని వేధించవచ్చు. రోజూ ఉదయం సూర్య నమస్కారాలు చేసి నీరు సమర్పించండి.
కన్య రాశి
ఈ వారం కన్య రాశి వారు ప్రభుత్వ పరమైన వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది. తండ్రితో అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. అయితే కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు, పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసివస్తుంది. వారం మధ్యలో ఆదాయం పెరుగుతుంది, ఎక్కడైనా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వారం చివరి భాగం మాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు, తెలియని భయం మిమ్మల్ని చుట్టుముడతాయి. కంటికి సంబంధించిన నొప్పులు రావచ్చు. రాగి పాత్రను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
తులా రాశి
ఈ వారం తులా రాశి వారికి అన్ని రంగాలలోనూ అద్భుతమైన విజయాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం అన్నీ అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలోనే శుభప్రదమైన ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. అదృష్టం తోడు నిలిచి ఏ పని తలపెట్టినా విజయవంతం అవుతుంది. తండ్రి మరియు ఉన్నతాధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి. వారం చివరి నాటికి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. శుభవార్తలు వింటారు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మరింత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ప్రమాదాలు లేదా గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకండి. అయితే వారం మధ్యలో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వారం చివరిలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది, అయితే ఉన్న వ్యాపారం సాఫీగా సాగుతుంది. కోర్టు పనులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. సూర్య భగవానుడిని పూజించడం వల్ల ఆపదలు తొలగిపోతాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రేమలో ఉన్నవారికి భాగస్వామితో గడిపేందుకు అద్భుతమైన సమయం. అయితే వారం మధ్యలో ఆరోగ్య విషయంలో తీవ్ర అప్రమత్తత అవసరం. ప్రమాదాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం చివరిలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి దూర ప్రయాణాలను వీలైనంత వరకు వాయిదా వేయండి. హనుమంతుని ఆరాధన చేయడం ద్వారా ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ వ్యవహారాలు ఎంతో ఆనందంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. పెళ్లి ప్రయత్నాలలో ఉన్నవారికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. అయితే వారం చివరిలో చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. సూర్యోదయాన సూర్య ఆరాధన చేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం హెచ్చుతగ్గులతో సాగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి. అధ్యయనం, రచనారంగం వారికి ఇది మంచి సమయం. వారం మధ్యలో మీ శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. పెద్దల సహకారం లభిస్తుంది. వారం చివరిలో కడుపునకు సంబంధించిన సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బందిపెట్టవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్య పరంగా చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, విద్యార్థులకు, ప్రేమికులకు సమయం అద్భుతంగా ఉంది. వారం ప్రారంభంలో ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన యోగం ఉంది. అయితే కుటుంబంలో స్వల్ప కలహాలు రావచ్చు. మధ్యలో పిల్లల ద్వారా సంతోషం కలుగుతుంది. వారం చివరిలో శత్రువులపై విజయం సాధించినప్పటికీ, మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు. రాగి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More