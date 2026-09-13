నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. పూర్తి జాతక ఫలితాలు!
ఆదివారం సూర్యభగవానుడిని ఆరాధించడం ద్వారా కీర్తి, ప్రతిష్టలు, సానుకూల శక్తి పెరుగుతాయని హిందూ సంప్రదాయంలో విశ్వాసం ఉంది. నేటి గ్రహ నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా చూస్తే కొన్ని రాశులకు ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యాపారం, కుటుంబం, ప్రేమ విషయంలో అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో ఆదివారం రోజుకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజు ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. సూర్యుని ఆరాధన వల్ల సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, జీవితంలో సానుకూల శక్తి చేకూరుతుందని నమ్ముతారు. గ్రహాల గమనం, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా రూపొందించిన నేటి రాశిఫలాల ద్వారా ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ದೊరుస్తాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
నేడు మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా సొంత డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం రాదు, ఇంటి పెద్దల నుంచి ఆర్ధిక సాయం అందుతుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
వృషభ రాశి
మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి ఇంటర్వ్యూలలో విజయం దక్కుతుంది. ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు మీ వెంటే ఉంటాయి.
మిథున రాశి
ఆరోగ్య పరంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి నేటి రోజు అనుకూలంగా ఉంది. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగరీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తారు కానీ, ప్రతి విషయంలోనూ సంయమనం చాలా ముఖ్యం. అనవసరమైన కోపానికి దూరంగా ఉండండి. మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ఒకరి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి
నేడు మీకు మానసిక ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులు ఇచ్చే సలహాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. ఎవరికీ రుణాలు ఇవ్వకపోవడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచండి. వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
కన్యా రాశి
కుటుంబంలోని వృద్ధులు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. లవ్ లైఫ్ ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి సముచితమైన రోజు ఇది.
తులా రాశి
సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి భాగస్వామి కోణం నుంచి ఆలోచించడం మంచిది. రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. అయితే ధన నష్టం జరిగే సూచనలు ఉన్నందున ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి.
వృశ్చిక రాశి
ప్రేమ జీవితం మధురంగా సాగుతుంది. స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన విషయాలలో కొంత మొత్తం ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. స్నేహితులతో సరదాగా సమయం గడుపుతారు. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపార వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
నేడు మీ ఇంటా బయటా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. సంతానం విషయంలో తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి నేటి రోజు అనుకూలంగా ఉంది. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయం గడుపుతారు.
మకర రాశి
జీవిత భాగస్వామి మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు చేస్తారు. మీ ప్రవర్తన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం తగదు. కార్యాలయ రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. అనుకోని ప్రయాణం వల్ల కుటుంబంతో గడపాలనుకున్న మీ ప్రణాళికలు మారుతాయి.
మీన రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అపన్న హస్తం అందించే బంధువుల సహకారం లభిస్తుంది. పాత రుణాల నుంచి విముక్తి లభించే అవకాశం ఉంది. పెళ్లికాని యువతకు కొత్త సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. వివాహితులు సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More