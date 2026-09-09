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సెప్టెంబర్ 9 రాశి ఫలాలు: ఈ 7 రాశులవారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మార్పులు!

సెప్టెంబర్ 9, 2026 బుధవారం రోజున గణపతి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉందని భావిస్తారు. నేటి గ్రహ, నక్షత్ర స్థితులు ద్వాదశ రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావాలను చూపనున్నాయి. కొందరికి ధనలాభం, ప్రేమలో సంతోషం, ఉద్యోగ పురోగతి వంటి శుభఫలితాలు, మరికొందరు ఉద్యోగ ఒత్తిడి వంటి విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

Published on: Sep 9, 2026, 04:00:33 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో బుధవారం రోజు విఘ్నేశ్వరుడైన గణపతి పూజకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గణపతిని భక్తితో కొలిస్తే జీవితంలోని సమస్త ఆటంకాలు తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 9 నాటి గ్రహ, నక్షత్రాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలను చేకూరుస్తుండగా, మరికొన్ని రాశులవారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నేటి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో పరిశీలిద్దాం.

సెప్టెంబర్ 9 రాశి ఫలాలు: ఈ 7 రాశులవారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మార్పులు! (AI)
సెప్టెంబర్ 9 రాశి ఫలాలు: ఈ 7 రాశులవారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మార్పులు! (AI)

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అద్భుతంగా గడుస్తుంది. కొద్ది రోజుల క్రితం కుదిరిన ఒక కీలకమైన ఒప్పందం ద్వారా భారీగా ధనలాభం అందుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయి భాగస్వామ్యంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మీ ఇంట్లో ఆనందోత్సాహాలు నిండుతాయి. సరికొత్త ఆలోచనలపై దృష్టి పెట్టడానికి నేటి రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే వృత్తి జీవితంలో మీ సత్తా చాటుకోవడానికి గతంలో కంటే మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రాకపోవచ్చు. శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా ఉంచుకోవడానికి యోగా లేదా వ్యాయామం చేయడం మంచిది.

మిథున రాశి

రోజు మీపై మీరు ప్రేమను చూపించుకోవడానికి, మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సోమరితనం మిమ్మల్ని ఆవరించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, పనులను ఎప్పటికప్పుడు సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్య పరంగా అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి

మీ లైఫ్ పార్ట్‌నర్‌తో కలిసి ఒక సుందరమైన రొమాంటిక్ డేట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. అయితే మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అనవసర ఖర్చులను కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సానుకూల శక్తితో మీ రోజు ప్రారంభమవుతుంది. ఫిట్‌నెస్‌పై శ్రద్ధ పెట్టడంతో పాటు కుటుంబం నుంచి ఏదైనా గుడ్ న్యూస్ వినే అవకాశం ఉంది.

సింహ రాశి

దూర ప్రాంతాల్లో బంధాలు కొనసాగిస్తున్నవారు తమ ప్రేమ జీవితంలో వస్తున్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోవడానికి నేటి రోజును ఉపయోగించుకోండి. భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడుల ప్రణాళికలు రచిస్తారు. మొత్తంమీద ఈ రోజు మీకు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.

కన్య రాశి

ఈ రోజు మీకు కొద్దిగా ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా మారుతుంది. పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే ఆఫీస్‌లో సీనియర్లు లేదా ఉన్నతాధికారుల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొవాల్సి రావచ్చు. చేతికి డబ్బు అందివచ్చినప్పటికీ, అదే స్థాయిలో ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి.

తులా రాశి

కెరీర్ పరంగా మీపై చాలా కీలకమైన ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలు పడతాయి. వాటిని విజయవంతంగా నిర్వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హెల్త్ పట్ల ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

వృశ్చిక రాశి

బయటి ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను మీ సృజనాత్మకతతో ఎదుర్కొంటారు. కొత్త నిర్ణయాలను సానుకూల దృక్పథంతో స్వాగతించండి. ఆహారపు అలవాట్లను మెరుగుపరుచుకోండి. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాలకు నేటి రోజు అంత అనుకూలంగా లేదు.

ధనుస్సు రాశి

ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోతుంది. అయితే కార్యాలయంలో జరిగే అనవసర రాజకీయాలు, కుట్రలు మీపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపకుండా చూసుకోండి. సానుకూల ఆలోచనలతో మీ పనులపైనే శ్రద్ధ పెట్టండి. పనికిరాని విషయాలను పట్టించుకోకుండా, అవసరమైనప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల లేదా భాగస్వామి సలహా తీసుకోండి.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో బిజీగా గడుస్తుంది. ఆఫీస్‌లో అదనపు బాధ్యతలు మీ మీద పడతాయి. అయితే వాటిని చూసి ఆందోళన చెందవద్దు. వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ముందుకు సాగండి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి మధ్యమధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోండి.

కుంభ రాశి

మీ జీవితంలో పెనుమార్పులు చోటుచేసుకునే రోజు ఇది. ఉద్యోగరీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ధన వ్యవహారాలు లేదా ప్రేమ జీవితం.. ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ పెద్ద మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం మెడిటేషన్ చేయడం మంచిది.

మీన రాశి

జీవితంలో ఉన్నత ప్రగతి సాధించాలంటే అన్ని విషయాల్లో సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఊహించని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, ధైర్యం కోల్పోకుండా సంయమనంతో ముందుకు వెళ్లండి. పాజిటివ్ మైండ్‌సెట్‌తో ఉంటూ మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 9 రాశి ఫలాలు: ఈ 7 రాశులవారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మార్పులు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 9 రాశి ఫలాలు: ఈ 7 రాశులవారి జీవితంలో నేడు ఊహించని మార్పులు!
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