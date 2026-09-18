రాహు-కేతువుల రాశి మార్పు.. 2026లో కీలకమైన గ్రహ సంచారం ఇదే.. కొన్ని రాశులకు అపార ధనలాభంతో పాటు అనేక లాభాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఛాయా గ్రహాలైన రాహు–కేతువుల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. సాధారణంగా సుమారు 18 నెలలకు ఒకసారి రాశి మారే ఈ గ్రహాలు 2026 డిసెంబర్ 5న రాత్రి 10:32 గంటలకు రాశులను మార్చుకోనున్నాయని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఛాయా గ్రహాలైన రాహు-కేతువుల గమనం మానవ జీవితాలపై, దేశ ప్రపంచ పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నమ్ముతారు.
సాధారణంగా ఈ రెండు గ్రహాలు దాదాపు 18 నెలల పాటు ఒకే రాశిలో సంచరించి ఆ తర్వాత వేరే రాశిలోకి మారుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే 2026 సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ కీలక పరిణామం 2026 డిసెంబర్ 5న జరగనుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ రాశి మార్పు అన్ని రాశులపై విభిన్నమైన ప్రభావాలను చూపనుంది.
డిసెంబర్ 5న రాహు-కేతువుల మహా సంచారం
ఖగోళ, జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం 2026 డిసెంబర్ 5వ తేదీ రాత్రి 10:32 నిమిషాలకు రాహువు, కేతువులు ఏకకాలంలో రాశులు మారుతున్నారు. ఇప్పటివరకు కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్న రాహువు ఇకపై మకర రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. అలాగే, సింహరాశిలో ఉన్న కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును భౌతిక కోరికలు, అంతులేని మహత్కాక్షలు, సాంకేతికత మరియు ఆకస్మిక మార్పులకుకారకుడిగా చూస్తారు. మరోవైపు కేతువును ఆధ్యాత్మికత, ఆత్మపరిశీలన, వైరాగ్యం మరియు మోక్షకారకుడిగా పేర్కొంటారు. ఈ ఇద్దరు గ్రహాల గమనం మానవుల ఆలోచన విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశిపై కేతువు ప్రభావం
కేతువు సంచారం కర్కాటక రాశిలోకి జరగబోతోంది. ఈ కాలంలో ఈ రాశి వారు తమ వ్యక్తిగత జీవితం, కుటుంబ బాధ్యతలు మరియు మానసిక ప్రశాంతతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుభవాల ఆధారంగా కొందరు తమ జీవిత ప్రాధాన్యతలను మార్చుకోవాలని యోచిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపాలని భావించినప్పటికీ, అంతర్గతంగా కొన్ని విషయాలపై స్పష్టత కొరవడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయడం చాలా ముఖ్యం.
మకర రాశిలో రాహువు ప్రవేశం - ఫలితాలు
మకర రాశికి నవగ్రహాలలో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని శాసించే శని భగవానుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రాశి క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్త్వం, బాధ్యతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అలాంటి మకరంలోకి రాహువు ప్రవేశించడం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై కొత్త ఆలోచనలు కలుగుతాయి.
కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి కొందరు సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే, ఏవైనా కీలకమైన వ్యాపార లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో ఆవేశానికి పోకుండా, పూర్తి వ్యూహాత్మక మరియు ఆచరణాత్మక దృక్పథాన్ని అనుసరించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More