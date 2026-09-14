గురు సంచారం 2026: అక్టోబర్ 31 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఉద్యోగం, డబ్బులో భారీ లాభాలు!
2026 అక్టోబర్ 31న గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు జ్యోతిష్య కథనం పేర్కొంటోంది. జ్ఞానం, విద్య, ధనం, వివాహం, సంతానం, అదృష్టానికి కారకుడిగా భావించే బృహస్పతి ఈ రాశి మార్పుతో ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాడు.
అక్టోబర్ 31, 2026 న గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి సంచారంతో మేషం, కరక, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందులోనూ దేవగురువు బృహస్పతిని జ్ఞానం, ధనం, విద్య, వివాహం, సంతానం మరియు అదృష్టానికికారకుడిగా భావిస్తారు.
అలాంటి శక్తివంతమైన గురు గ్రహం 2026 అక్టోబర్ 31వ తేదీన సింహరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు కాగా, ఇది నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, పదవి, ప్రతిష్టలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో గురుడి రాశి మార్పు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు కుటుంబ జీవితంలో ఈ గోచర ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి జాతకులకు గురువు సింహరాశి ప్రవేశం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి కార్యాలయంలో ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో పాటు హోదా మారే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవడం ద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ కాలం చదువులో రాణించడానికి అత్యంత అనుకూలంగా మారుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గురు గోచరం ఆర్థికపరమైన చిక్కులను దూరం చేస్తుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు జీతభత్యాలు పెరగడంతో పాటు కీలక బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. నిలిచిపోయిన వ్యాపార పనులన్నీ మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి సహకారం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సాక్షాత్తు సింహ రాశిలోనే గురుడు అడుగుపెడుతుండటంతో ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన కాలం మొదలవుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు కూడా చాలా సులువుగా తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక, ధనుస్సు రాశుల వారికి అదృష్టం
వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ గోచరం అపారమైన లాభాలను తెస్తుంది. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యాపారస్తులకు ప్రతిష్టాత్మకమైన కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. ఇక ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట బలం మరింత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ప్రయాణాల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More