Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ఉద్యోగం, ధనం, ఆస్తి.. శని వక్రగతితో ఈ 3 రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు!

ప్రస్తుతం శనిభగవానుడు గురు అధిపత్యంలోని మీన రాశిలో వక్రగతిలో సంచరిస్తున్నారని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంచారం వల్ల తుల, వృషభ, మకర రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. తుల రాశి వారికి ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదోన్నతి, ధనలాభాలు లభించే అవకాశాలు.

Published on: Sep 10, 2026, 12:30:59 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

నవగ్రహాల్లో అత్యంత ప్రభావశీలమైన శనిభగవానుడి గమనం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం గురు అధిపత్యంలో ఉన్న మీన రాశిలో శనిదేవుడు సంచరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు శని దేవుడు ఇదే రాశిలో వక్రగతిలో పయనించనున్నారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, శని ఈ ప్రత్యేక సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. ఆ ప్రత్యేక రాశులు ఎవరు, ఆ రాశులకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో చూద్దాం.

ఉద్యోగం, ధనం, ఆస్తి.. శని వక్రగతితో ఈ 3 రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు! (AI)
ఉద్యోగం, ధనం, ఆస్తి.. శని వక్రగతితో ఈ 3 రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు! (AI)

శనిభగవానుడి మీన రాశి సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను అందించనుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తుల, వృషభ, మకర రాశుల వారికి ఈ కాలంలో ఆర్థిక, ఉద్యోగ, కుటుంబ విషయాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

తులా రాశి వారికి అంతులేని విజయాలు

కర్మలకనుగుణంగా ఫలితమిచ్చే శనిభగవానుడి మీన రాశి ప్రయాణం తులా రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు మీ వెంటే ఉంటాయి.

కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు ఆఫీసులో పదోన్నతులు దక్కే అవకాశం ఉంది. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి.

వృషభ రాశి వారి జీవితంలో కొత్త వెలుగులు

వృషభ రాశి జాతకులకు శని సంచారం శుభ పరిణామాలను తీసుకు వస్తోంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల ఈ కాలంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.

ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు. భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగ బంధం బలపడుతుంది. స్నేహితుల సహకారంతో నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి.

మకర రాశి వారికి అదృష్ట యోగం

మకర రాశి వారికి శని దేవుడి కటాక్షం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతో బలపడుతుంది. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నవి.

కెరీర్‌లో సరికొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/ఉద్యోగం, ధనం, ఆస్తి.. శని వక్రగతితో ఈ 3 రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/ఉద్యోగం, ధనం, ఆస్తి.. శని వక్రగతితో ఈ 3 రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes