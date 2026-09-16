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81 రోజులు ఈ 4 రాశులకు కేతువు అదృష్టం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో విజయాలు!

జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, కేతువు ప్రస్తుతం సూర్యుడి ఆధిపత్యంలోని సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. రానున్న 81 రోజుల పాటు ఈ సంచారం కొనసాగుతుందని పంచాంగ ఆధారిత అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి.  

Published on: Sep 16, 2026, 11:00:06 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును అత్యంత శక్తివంతమైన, నీడ గ్రహంగా, మాయావి గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా కేతువు ఎప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తుంటాడు. ప్రస్తుతం ఈ మాయావి గ్రహం సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న సింహరాశిలో కొలువుదీరాడు. పంచాగం ప్రకారం, రానున్న 81 రోజుల పాటు కేతువు ఇదే రాశిలో సంచరించనున్నాడు.

81 రోజులు ఈ 4 రాశులకు కేతువు అదృష్టం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో విజయాలు! (AI)
81 రోజులు ఈ 4 రాశులకు కేతువు అదృష్టం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో విజయాలు! (AI)

దీని వల్ల కేతువుతో పాటు సూర్య భగవానుడి ప్రభావం కూడా అన్ని రాశులపై పడనుంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ స్థితి దేశవ్యాప్తంగా కొందరి జీవితాల్లో అనూహ్య మార్పులను తేనుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ కాలం అత్యంత లాభదాయకంగా మారనుందని స్పష్టమవుతోంది.

మేష రాశి: ఆదాయం పెరుగుదల, కుటుంబంలో సంతోషం

మేష రాశి వారికి సింహరాశిలోని కేతు సంచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం ఊహించని రీతిలో పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. ఇంటి కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. మనసులోని ఆందోళనలు తొలగిపోయి రోజంతా ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.

మిథున రాశి: కెరీర్‌లో దూసుకుపోయే ఛాన్స్

మిథున రాశి వారికి ఈ 81 రోజుల కాలం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మరింత బలపడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కెరీర్‌లో సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహించే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది, కాబట్టి ఏ పని తలపెట్టినా విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.

తులా రాశి: సంతానం, వ్యాపార విజయం

తులా రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం ఎంతో అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. వ్యాపార విస్తరణకు, కొత్త ఒప్పందాలకు ఇది సరైన సమయం. మీ సంతానం నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది, ఇది కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.

మీన రాశి: ధన ఆగమనం, ప్రేమ జీవితంలో కొత్త వెలుగు

మీన రాశి వారికి ఈ కాలం కలిసిరానుంది. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే యోగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఎంత వేగంగా డబ్బు వస్తుందో, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉండే అవకాశం ఉన్నందున వ్యయాలపై పర్యవేక్షణ అవసరం. అలాగే పెళ్లి కానివారికి లేదా సింగిల్‌గా ఉన్నవారికి వారి ప్రత్యేక వ్యక్తి జీవితంలోకి ప్రవేశించే అదృష్టం ఉంది.

కేతు దోష నివారణకు సులభమైన పరిహారాలు

మీ జాతకంలో కేతువు ప్రభావం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ పరిహారాలు పాటించడం మంచిది. విఘ్నేశ్వరుడైన గణనాథుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. అలాగే నల్లని కుక్కకు ప్రతిరోజూ రొట్టె తినిపించడం ద్వారా కేతువు అనుగ్రహం లభించి ప్రతికూల ఫలితాలు తొలగిపోతాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/81 రోజులు ఈ 4 రాశులకు కేతువు అదృష్టం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో విజయాలు!
Home/Rasi Phalalu/81 రోజులు ఈ 4 రాశులకు కేతువు అదృష్టం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో విజయాలు!
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