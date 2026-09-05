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సెప్టెంబర్‌లో రెండుసార్లు సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. డబుల్ జాక్‌పాట్, ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!

సెప్టెంబర్‌లో సూర్యుడు రెండుసార్లు నక్షత్రాలను మారుస్తాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బు, అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సూర్యుని అనుగ్రహం ఉన్న ఈ రాశుల వారికి ఏం జరుగుతుందో చూడండి.

Updated on: Sep 5, 2026, 08:08:53 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సూర్యుడు గౌరవానికి, శక్తికి కారణం. సూర్యుడి స్థానం మారినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో సూర్యుడు 2 సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. సెప్టెంబర్ 13న అది ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 27న సూర్యుడు హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడి ఈ రెండు నక్షత్ర మార్పుల ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. వారిలో కొందరు చాలా అదృష్టవంతులు. వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు రెట్టింపు అవుతాయి.

సూర్య భగవాన్ నక్షత్ర మార్పు
సూర్య భగవాన్ నక్షత్ర మార్పు

మేష రాశి

సూర్యుడు మేషరాశిలోని ఆరో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. మీరు ముఖ్యంగా ఆదాయంలో పెరుగుదలను చూస్తారు. అనేక కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితం చాలా మధురంగా ​​ఉంటుంది. ఈ నెలలో అవివాహితులు ఒకరిని కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రణాళిక వేసుకున్న పనులన్నీ విజయవంతమవుతాయి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి దశమ భావంలో సూర్య నక్షత్ర సంచారం అనేక ఆదాయ మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఈ సమయంలో సూర్య భగవానుడు వృశ్చిక రాశి వారి జీవితంలో అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నాడు. మీరు పని, వ్యాపారంలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాల ద్వారా మంచి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది.

తులా రాశి

పదకొండో ఇంట్లో సూర్య సంచారం తులారాశి వారికి శుభప్రదం. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇది మనశ్శాంతిని కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ కాలంలో ఆర్థిక పురోగతి బాగుంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితం పరంగా, మీరు మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. పెరిగిన ఆత్మవిశ్వాసం వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఈ కొత్త ఆత్మవిశ్వాసం, గతంలో అసాధ్యం అనుకున్న విజయాలను సాధించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.

కన్యా రాశి

ఈ సూర్య సంచారం కన్యారాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. కార్యాలయంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి సెప్టెంబర్ మంచి సమయం. సూర్య భగవానుడు వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మంచి ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తాడు. వివిధ వ్యాపార ఒప్పందాల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అవివాహితులు తగిన వివాహ భాగస్వాములను ఆశించవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు. అలాగే అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో మార్పులు మంచి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి. ఇది ఉద్యోగం చేసే వారికి అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశిలోని మూడో ఇంట్లో సూర్య నక్షత్రం మారడం శుభప్రదం. సూర్యుడు ఈ స్థానంలో ఉంటే.. అపారమైన ధైర్యం లభిస్తుంది. భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, వ్యాపారం, వస్త్ర పరిశ్రమ, శ్రామిక వర్గాల వారికి లాభాలను, ఊహించని వృద్ధిని తెస్తుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం. కొందరికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభించవచ్చు. ప్రధానంగా, చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో రెండుసార్లు సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. డబుల్ జాక్‌పాట్, ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో రెండుసార్లు సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. డబుల్ జాక్‌పాట్, ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
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