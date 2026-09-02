నేటి నుంచి రెండు నెలల పాటు ఈ రాశులకు అద్భుతాలే అద్భుతాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తులు ఇలా ఎన్నో
శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 2, 2026న తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించి నవంబర్ 5 వరకు అక్కడ సంచరించనున్నాడు. తులా రాశికి శుక్రుడే అధిపతి కావడంతో ఈ సంచార సమయంలో మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది.
భారతీయ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహాన్ని భోగభాగ్యాలు, సంపద, ఐశ్వర్యం, కీర్తిప్రతిష్టలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితి తర్వాత శుక్రుడు తన రాశిని మారుస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన అంటే నేడు శుక్ర భగవానుడు తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. తులా రాశికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడం విశేషం. ఈ రాశిలో శుక్రుడు నవంబర్ 5, 2026 వరకు సంచరిస్తారు.
శుక్రుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన, శక్తివంతమైన 'మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో మానవుల జీవితాల్లో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయి. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రత్యేకించి, ద్వాదశ రాశులలో ఐదు రాశుల వారికి ఈ గోచారం అక్షరాలా స్వర్ణయుగంగా మారుతుందని, వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయని ఖగోళ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
1. వృషభ రాశి: భూమి, వాహన కొనుగోలు కల సాకారం
వృషభ రాశికి అధిపతి కూడా శుక్రుడే కావడం వల్ల ఈ గోచార సంచారం ఈ రాశి వారికి అత్యంత అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎప్పటినుంచో సొంతిల్లు కట్టుకోవాలని లేదా కొత్త భూమి, వాహనం కొనుగోలు చేయాలని కలలు కంటున్నవారికి ఈ సమయంలో ఆ కోరిక నెరవేరే బలమైన అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతమైన ఆఫర్లు తలుపు తడతాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలన్నీ పూర్తిగా సమసిపోతాయి. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ఇది సరైన తరుణం.
2. మిథున రాశి: కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలు.. అనూహ్య ధనలాభం
మిథున రాశి జాతకులకు ఈ కాలం జీవితంలో ఒక మైలురాయిలా నిలుస్తుంది. మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సఫలీకృతులవుతారు. సమాజంలో పేరున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, అవి మీ కెరీర్కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులతో పాటు వేతనం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు మీ మనసును ఆనందంతో నింపుతాయి. విద్యా రంగంతో ముడిపడిన వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ప్రధాన ఆదాయ వనరులతో పాటు అదనపు మార్గాల ద్వారా ధనం ప్రవహిస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.
3. ధనుస్సు రాశి: అకస్మాత్తుగా ధనలాభం.. విదేశీ యానానికి మార్గం సుగమం
ధనుస్సు రాశి వారికి పదకొండో స్థానంలో శుక్రుడు సంచరించడం వల్ల అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఎక్కడో ఆగిపోయిన పాత బకాయిలు లేదా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ప్రైవేట్ లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసే వారికి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కొందరికి విదేశాలకు వెళ్లే అదృష్టం కూడా దక్కుతుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడం వల్ల ఆగిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
4. మకర రాశి: ఉద్యోగపరమైన చిక్కులొదిలి.. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో లాభాలు
మకర రాశి వారికి పంచమ, దశమ స్థానాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు నేరుగా దశమ భావంలోకి రావడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు, ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతో బలపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అదృష్టం లభిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి సమన్వయం కుదిరి విశేషమైన లాభాలు వస్తాయి. మీ ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
5. వృశ్చిక రాశి: అనూహ్య సర్ప్రైజ్లు.. కోర్టు కేసుల్లో విజయం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఏడు, పన్నెండవ స్థానాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు పన్నెండవ భావంలో సంచరిస్తారు. ఈ కాలంలో మీకు ఊహించని శుభవార్తలు, సర్ప్రైజ్లు ఎదురవుతాయి. మీరు తలపెట్టే ప్రయాణాలు అత్యంత లాభదాయకంగా ముగుస్తాయి. చాలాకాలంగా కోర్టుల్లో నలుగుతున్న వివాదాలలో మీకు అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. మీ జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులను మీరే ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు. కొత్త పరిచయాలు మీ భవిష్యత్తుకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక మరియు వ్యాపార పరిస్థితులు గతంతో పోలిస్తే ఎంతో మెరుగ్గా మారుతాయి.
శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం పాటించవలసిన పరిహారాలు:
జాతకంలో శుక్రుడి స్థానాన్ని మరింత బలపరుచుకోవడానికి ప్రతి శుక్రవారం రోజున పెరుగును దానంగా ఇవ్వడం చాలా మంచిది. ఈ రోజున ప్రత్యేక వ్రతం ఆచరించడం వల్ల కూడా శుక్ర దోషాలు తొలగిపోతాయి.
శుక్రవారపు రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి క్షీరాన్నం నివేదించి పూజించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శుక్రుడి అశుభ ప్రభావాలు తగ్గిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More