2028 వరకు 5 రాశులవారికి సుఖసంతోషాలతో కూడిన జీవితం.. అప్పులను తీర్చే అవకాశం!
రాహువు సంచారం ఒక వ్యక్తి కష్టానికి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించేలా చేస్తుంది. లక్ష్యాలపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. నవంబర్ 25, 2026న ఛాయా గ్రహమైన రాహువు కుంభ రాశిని విడిచిపెట్టి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది రాహువు స్పష్టమైన సంచారం అవుతుంది. దీని తర్వాత రాహువు జూన్ 2028 వరకు అదే రాశిలో, అంటే మకర రాశిలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు ఈ సంచారం వల్ల ఏ ఐదు రాశులకు చెందిన వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారు.
మేష రాశి
మకర రాశిలో రాహువు సంచారం మేష రాశి వారికి రాజయోగంతో శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. మేష రాశి వారు తాము చేసే ప్రతి పనిలోనూ వేగవంతమైన అభివృద్ధిని పొందే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీరు పూర్తి చేయని పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. రాహువు అనుగ్రహం వల్ల మీరు కొనుగోలు చేసిన ఉద్యోగానికి లేదా ప్రదేశానికి బదిలీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తుంది.
మకర రాశి
ఈ రాహు సంచారం మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభ సమయాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారి వ్యక్తిత్వం ఎక్కువ దృష్టిని ఆకర్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారి సామాజిక ప్రభావం మరింత పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి సంబంధించిన అన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు విజయవంతంగా నెరవేరే అవకాశం ఉంది. పాత నిర్ణయాల కారణంగా, రాహువు ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మకర రాశి వారు రాజకీయాలలో ఒక పెద్ద పదవిని, పేరును సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. రాహువు అనుగ్రహం వల్ల వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో మీ సంపద గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
రాహువు సంచారం సింహరాశి వారికి చాలా విజయాన్ని తెస్తుంది. ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి శత్రువులు ఉంటారు. రహస్య శత్రువులు ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ ఈ కాలంలో మీ ప్రత్యర్థులు మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించలేరు. రాహువు అనుగ్రహం వల్ల మీరు ఏవైనా పాత అప్పులను తీర్చే అవకాశం పొందుతారు. అలాగే ఈ కాలంలో మీకు ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం అందే అవకాశం ఉంది. ఒక కోర్టు కేసులో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది, ఇది మిమ్మల్ని మరింత సంతోషపరుస్తుంది. ఈ కాలంలో సింహ రాశికి చెందిన వారు భూమి, ఆస్తి మొదలైన వాటి నుండి ఎక్కువ లాభం పొందగలుగుతారు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి ఛాయా గ్రహమైన రాహువు వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సుఖసంపద భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరింత సంతోషం, శ్రేయస్సు సాధించవచ్చు. ఈ సందర్భంలో కుటుంబ ఆస్తికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో మీ కుటుంబం, బంధువుల నుండి పూర్తి సహాయం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెద్ద లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి ఛాయా గ్రహమైన రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో మీన రాశిలో జన్మించిన వారు ఆదాయం, పెట్టుబడి, స్టాక్ మార్కెట్ మొదలైన వాటి పరంగా చాలా లాభం పొందుతారు. ఈ సందర్భంలో మీ సంపదలో ఆకస్మికంగా పెద్ద పెరుగుదల లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు స్నేహితుల పూర్తి మద్దతును పొంది, వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలరు. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు తమ తోబుట్టువులతో అద్భుతమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో డబ్బు, సంపదను సంపాదించే అవకాశం పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More