Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Stock market : పేటీఎం స్టాక్​లో మూమెంట్- ఇప్పుడు కొంటే లాభాలు! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్..

సెప్టెంబర్​ 15, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్, చమురు ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Sep 15, 2026, 08:16:05 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

వినాయక చవితి కారణంగా సోమవారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 121 పాయింట్లు పడి 74,782 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 80 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,398 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 135 పాయింట్లు పెరిగి 56,607 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 978.60 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,070.87 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.29 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.48శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.56 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

ముడి చమురు ధరలో ర్యాలీ కొనసాగుతోంది! మంగళవారం సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడ్ ఏకంగా 1.3శాతం పెరిగి బ్యారెల్​కు 107 డాలర్లకు చేరింది.

స్టాక్స్​ టు బై..

పేటీఎం- బై రూ. 1808, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1744, టార్గెట్​ రూ. 1934

గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా- బై రూ. 909, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 882, టార్గెట్​ రూ. 977

ఎస్బీఐ- బై రూ. 995, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 985, టార్గెట్​ రూ. 1015

హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్- బై రూ. 708, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 700, టార్గెట్​ రూ. 725

ఎన్​బీసీసీ- బై రూ. 83, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 80, టార్గెట్​ రూ. 86

థర్మాక్స్ కంపెనీ- బై రూ. 3682, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3615, టార్గెట్​ రూ. 3870

వారీ ఎనర్జీస్ లిమిటెడ్- బై రూ. 2625, స్టాప్ లాస్​ రూ. 2575, టార్గెట్​ రూ. 2750

వీఏ టెక్ వాబాగ్ లిమిటెడ్- బై రూ. 2277, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2235, టార్గెట్​ రూ. 2400

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/Stock Market : పేటీఎం స్టాక్​లో మూమెంట్- ఇప్పుడు కొంటే లాభాలు! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్..
Home/News/Stock Market : పేటీఎం స్టాక్​లో మూమెంట్- ఇప్పుడు కొంటే లాభాలు! షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్..
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes