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భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటిలోగా ప్రమోషన్లు, భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనేక లాభాలు!

కన్యా రాశిలో బుధుడు తన స్వరాశిలో సంచరిస్తుండటంతో భద్ర మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. సెప్టెంబర్ 26 వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ యోగం వల్ల బుద్ధి, వ్యాపార నైపుణ్యాలు, కెరీర్ పురోగతి, ఆర్థిక అంశాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Published on: Sep 25, 2026, 11:00:04 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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కన్యా రాశిలో భద్ర మహాపురుష రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక రంగాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు అందనున్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకునే ఆ రాశులు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటిలోగా ప్రమోషన్లు, భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనేక లాభాలు!
భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటిలోగా ప్రమోషన్లు, భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనేక లాభాలు!

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం, వాటి కలయిక మానవ జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ప్రస్తుతం గ్రహాల యువరాజుగా భావించే బుధుడు తన స్వక్షేత్రమైన కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ అత్యంత శక్తివంతమైన 'భద్ర మహాపురుష రాజయోగం' నిర్మించాడు. ఈ అరుదైన శుభయోగం సెప్టెంబర్ 26 వరకు అత్యంత ప్రభావవంతంగా కొనసాగనుంది.

జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బుధుడు మానవునిలో బుద్ధి వికాసం, మాటతీరు, వ్యాపార నైపుణ్యాలు, కెరీర్ పురోగతికి కారకుడిగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటి గ్రహం తన సొంత రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో రాజయోగాన్ని సృష్టించడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి, కెరీర్‌లో స్థిరత్వం కోరుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో సానుకూలంగా మారనుంది.

కన్యా రాశిలో అద్భుత ఫలితాలు

రాజయోగం నేరుగా కన్యా రాశిలోనే ఏర్పడటం వల్ల ఈ రాశివారికి రాబోయే రోజులు అన్ని విధాలుగా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. వృత్తిపరంగా నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగులకు ఆర్థిక పరమైన పురోగతి లభించడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులు తాము తలపెట్టిన కొత్త ప్రాజెక్టులను ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి కావడంతో మనోధైర్యం రెట్టింపు అవుతుంది.

మకర రాశి వారికి పదోన్నతి యోగం

మకర రాశి జాతకులకు ఈ రాజయోగం కెరీర్ పరంగా తిరుగులేని ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెట్టనుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని ప్రమోషన్ లేదా జీతంలో భారీ పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. కార్యరంగంలో మీకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి లాభాలు క్యూ కడతాయి. పాత పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రాబడులు వస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంలోనూ సఫలీకృతులవుతారు.

మీన రాశి వారికి ఆర్థిక సిరులు

మీన రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా ఒక సువర్ణావకాశం లాంటిది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చిపడటంతో పాటు భారీగా లాభాలు గడించే ఛాన్స్ ఉంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగం మారాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయం. కెరీర్‌లో వచ్చే సానుకూల మార్పులు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టం చేస్తాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో పాటు ఖర్చులపై అజూషీ పెరుగుతుంది, తద్వారా ఆర్థిక భద్రతను సాధిస్తారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటిలోగా ప్రమోషన్లు, భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనేక లాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటిలోగా ప్రమోషన్లు, భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనేక లాభాలు!
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