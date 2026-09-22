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గురు, కుజ గ్రహాల వల్ల అక్టోబర్ 31వ వరకు 5 రాశులవారికి రాజయోగం, గోల్డెన్ డేస్

కర్కాటక రాశిలో గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక నీచభంగ రాజయోగాన్ని సృష్టించింది. ఈ కలయిక అక్టోబర్ 31 వరకు ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఏ రాశి వారికి జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయో, సంపద, ఆస్తులలో గొప్ప వృద్ధి ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 22, 2026, 16:36:39 IST
By Anand Sai
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జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుభ గ్రహమైన గురుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా కుజుడు కూడా ఈ రాశిలో ఉన్నందున నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం సెప్టెంబర్ 18న ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 31 వరకు తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గురు, కుజ గ్రహాల కారణంగా నీచభంగ రాజయోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

అదృష్ట రాశి చక్రాలు
అదృష్ట రాశి చక్రాలు

తులా రాశి

కుజుడు , గురుడి కలయిక వలన ఏర్పడిన నీచభంగ రాజయోగం కారణంగా ఈ సమయంలో తులారాశి వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో గురు, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో వ్యాపారం, వ్యవహారాలు, ధనం, సంపద, గౌరవం, కీర్తిలో అపారమైన వృద్ధిని సాధించడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే ఈ కాలంలో లభించే ఏ మంచి అవకాశాన్ని కూడా వదులుకోకుండా చాలా జాగ్రత్త వహించడం చాలా ముఖ్యం.

మకర రాశి

కుజ, గురు గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన నీచభంగ రాజయోగం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు ప్రత్యేక, శుభ ప్రభావంలో ఉంటారు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో కొత్త ఉద్యోగానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశికి చెందిన వ్యాపారస్తులకు వారి ప్రాజెక్టుల ద్వారా విజయం సాధించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో భారీ లాభాలు సంపాదించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో సంపదలో చాలా వృద్ధి ఉంటుంది.

కన్యా రాశి

నీచభంగ రాజయోగం శుభ ప్రభావం వల్ల కన్యారాశి వారు తమ గౌరవం, కీర్తిలో గొప్ప వృద్ధిని చూడగలరు. అంతేకాకుండా కన్యారాశి వారికి తమ కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడపడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి పెట్టుబడి విషయంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంటే, మీకు మంచి ఫలితం కూడా లభిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ కాలం కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

మేష రాశి

నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల మేషరాశిలో జన్మించిన వారికి వారి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మేషరాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మేషరాశిలో జన్మించిన వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. కుజ, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వారు ఇతరులను అతిగా నమ్మకుండా, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

వృశ్చిక రాశి

నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి గౌరవం, కీర్తి, హోదా, ప్రతిష్ట, పలుకుబడిలో గొప్ప వృద్ధి లభిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా గురు, కుజ గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. తద్వారా మీరు అన్ని రకాల వాదనలు, వివాదాల నుండి విముక్తి పొంది, మీ మనసులోని ఒత్తిడి తొలగిపోవడం వల్ల సంతోషంగా జీవించే అవకాశం లభిస్తుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/గురు, కుజ గ్రహాల వల్ల అక్టోబర్ 31వ వరకు 5 రాశులవారికి రాజయోగం, గోల్డెన్ డేస్
Home/Rasi Phalalu/గురు, కుజ గ్రహాల వల్ల అక్టోబర్ 31వ వరకు 5 రాశులవారికి రాజయోగం, గోల్డెన్ డేస్
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