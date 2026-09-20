గురు నక్షత్ర మార్పు: ఈ 7 రాశుల వారికి త్వరలో తిరుగులేని ధనలాభం!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురుడు ఆశ్లేష నక్షత్రం తృతీయ పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్టోబర్ 8 వరకు ఈ నక్షత్ర పాదంలో గురు సంచారం కొనసాగుతుందని ఇచ్చిన సమాచారం పేర్కొంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతి సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురు భగవానుడు తాజాగా తన నక్షత్ర మార్పునకు సిద్ధమవుతున్నారు. బుధుడికి అధిపత్యం ఉన్న ఆశ్లేష నక్షత్రం తృతీయ పాదంలోకి గురువు అడుగు పెట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 8 వరకు గురువు ఇదే నక్షత్ర పాదంలో సంచరించనున్నారు. ఈ ప్రత్యేక నక్షత్ర మార్పు కారణంగా దాదాపు ఏడు రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ స్పష్టం చేస్తున్నారు. రాబోయే 18 రోజుల పాటు ఈ రాశుల వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి.
కర్కాటక, మేష రాశుల వారికి అద్భుతమైన కాలం
కర్కాటక రాశిలో ఇప్పటికే గురుడు సంచరిస్తుండగా, అదే రాశిలో నక్షత్ర మార్పు జరగడం ఈ రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక మేష రాశి వారికి ధన సంపాదనకు మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఆస్తులు మరియు స్థిరాస్తుల రూపంలో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
కన్యా, మిథున రాశులకు వ్యాపార లాభాలు
వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తున్న కన్యా రాశి వారికి ఈ గురు నక్షత్ర సంచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కడంతో పాటు మంచి వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. అలాగే మిథున రాశి వారికి గతంలో చేసిన రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ప్రాపర్టీ పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడి బలమైన స్థితికి చేరుకుంటారు.
మీనం, వృశ్చికం, తులా రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు
మీన రాశి వారికి పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులు లేదా చట్టపరమైన వివాదాలలో సానుకూల తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. వృశ్చిక రాశి వారికి ఏళ్ల తరబడి నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. తులా రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ముఖ్యంగా తల్లి గారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో ఇంటా బయటా ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More