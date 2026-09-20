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సెప్టెంబర్ 21–27: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు తెలుసుకోండి

సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, ఒప్పందాలు, నిర్ణయాలపై ఈ వారం ప్రత్యేక ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య పరంగా భావిస్తున్నారు. 

Published on: Sep 20, 2026, 09:15:12 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సెప్టెంబర్ 21 నుంచి కొత్త వారం ప్రారంభమవుతోంది. ఈ వారంలో గ్రహాల సంచారం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. దీనివల్ల కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు మరియు కీలక నిర్ణయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతుంది. ఈ వారం ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో మేషం నుంచి మీనం వరకు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం.

సెప్టెంబర్ 21–27: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు తెలుసుకోండి (AI)
సెప్టెంబర్ 21–27: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు తెలుసుకోండి (AI)

మేష రాశి:

ఈ వారం ప్రారంభం నుంచే మేష రాశి వారికి పనిభారం పెరుగుతుంది. వృత్తిపరంగా కీలకమైన బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. కార్యాలయంలో అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం అత్యంత ముఖ్యం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బందికి గురిచేస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పాత కస్టమర్ల ద్వారా మళ్లీ ఆర్డర్లు అందే అవకాశం ఉంది. అయితే, కుటుంబ ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి కాబట్టి ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం. భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, అవతలి వారి మాటను కూడా వినడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి వారు ఈ వారం విజయం సాధించాలంటే రెట్టింపు శ్రమ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒకేసారి అనేక బాధ్యతలు వచ్చి పడతాయి. పనులను వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్య నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై కుటుంబ సభ్యులతో చర్చిస్తారు. విశ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల శారీరక అలసట ఆవహిస్తుంది, కాబట్టి తగినంత నిద్ర అవసరం.

మిథున రాశి:

మిథున రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభిస్తాయి. మీడియా, కమ్యూనికేషన్ రంగాల వారికి బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు లాభనష్టాలను బేరీజు వేసుకోవడం ఉత్తమం. పాత ఖర్చుల లెక్కలు సరిచేసుకోవడం వల్ల ఆర్థికంగా స్పష్టత వస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న దూరాలు తొలగిపోయి, మనసారా మాట్లాడుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో మీ సలహాకు మంచి విలువ ఇస్తారు. ఆరోగ్యరీత్యా ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి.

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి వారు వృత్తి జీవితానికి, కుటుంబానికి మధ్య సమతుల్యత పాటించాల్సి ఉంటుంది. పెరిగిన పని ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి సహచరుల సహాయం తీసుకుంటారు. తొందరపడి ఎలాంటి పెద్ద వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. గృహ అవసరాల నిమిత్తం ధనం ఖర్చవుతుంది. మనసులోని భావాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మనశ్శాంతి కోసం కొంత సమయం వ్యక్తిగత అభిరుచులకు కేటాయించండి.

సింహ రాశి:

సింహ రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. అయితే, ఏ పనిలోనైనా మీ ఒక్కరిదే విజయం అనుకోకుండా టీమ్ అందరి కృషిని గుర్తించడం మంచిది. వ్యాపారస్తులు కస్టమర్లతో వ్యవహరించే తీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

కన్యా రాశి:

వారారంభంలో కన్యా రాశి వారు గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో నిమగ్నమవుతారు. కార్యాలయంలో చిన్న పొరపాట్లు జరగకుండా పత్రాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. వ్యాపారంలో లావాదేవీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రావాల్సిన పాత బకాయిలు అందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వాటిపైనే పూర్తిగా ఆధారపడి ఖర్చుల ప్రణాళిక వేసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

తులా రాశి:

సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల తులా రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత ప్రత్యేకం కానుంది. మీ వాక్చాతుర్యం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. వృత్తి, వ్యాపార రంగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఎలాంటి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే ముందైనా నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవండి. భాగస్వామితో కలిసి భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై చర్చిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి:

వృశ్చిక రాశి వారు వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాలను సమన్వయం చేసుకోవడంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడవచ్చు. సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు పదజాలంపై నిఘా ఉంచండి. ఎలాంటి ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందైనా పూర్తి సమాచారం సేకరించండి. ఆర్థికంగా రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇది సమయం కాదు. అకస్మాత్తుగా ప్రయాణాలు లేదా ఖర్చులు ఎదురుకావచ్చు. భాగస్వామితో అపోహలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది.

ధనుస్సు రాశి:

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ప్రయాణాల ద్వారా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. లక్ష్యాలను సాధించడానికి అదనపు శ్రమ అవసరం. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి తగిన కసరత్తు చేయండి. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబంలో కీలకమైన విషయాలపై మీ అభిప్రాయాన్ని కోరుతారు. ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వద్దు.

మకర రాశి:

మకర రాశి వారికి ఈ వారం ప్రశాంతంగా, నిలకడగా సాగిపోతుంది. వృత్తిలో నాణ్యతకు పీఠం వేస్తారు. పాత పరిచయాల ద్వారా వ్యాపారంలో లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి పొదుపు మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడిన చిన్ననాటి వివాదాలు సమసిపోతాయి. విశ్రాంతికి తగిన సమయం కేటాయించడం శ్రేయస్కరం.

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి వారు వినూత్నమైన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు. ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచన ఉంటే, ఈ వారంలో చక్కటి ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషించవచ్చు. కస్టమర్ల అవసరాలకు తగినట్లుగా వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అనవసర ప్రయాణాలు, ఖర్చులు మీ బడ్జెట్‌ను తారుమారు చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో ఇతరుల సహాయం కోరే పరిస్థితులు రావచ్చు.

మీన రాశి:

మీన రాశి వారు ఈ వారం తమ వ్యక్తిగత ప్రణాళికలు, బంధాల బలపర్చుకోవడంపై దృష్టి పెడతారు. పాత పరిచయాల సహాయంతో వృత్తిపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించే ముందు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయో లేదో సరిచూసుకోండి. ఆర్థికంగా పొదుపు విధానాన్ని అవలంబించండి. భాగస్వామితో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడటం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 21–27: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు తెలుసుకోండి
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