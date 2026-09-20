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సెప్టెంబర్ 20 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం ఎలా ఉన్నాయి?

సెప్టెంబర్ 20, ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అంకితమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు సూర్యారాధన వల్ల కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని సంప్రదాయ విశ్వాసం. ఈ రోజుకు సంబంధించిన జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం 12 రాశులకు భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండవచ్చని పేర్కొంటోంది. 

Published on: Sep 20, 2026, 04:00:11 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సెప్టెంబర్ 20, ఆదివారం నాడు రాశి చక్రంలోని వివిధ రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఆదివారం అంటేనే ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేసిన ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజున సూర్యుడిని ఆరాధించడం వల్ల సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

సెప్టెంబర్ 20 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం ఎలా ఉన్నాయి? (AI)
సెప్టెంబర్ 20 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం ఎలా ఉన్నాయి? (AI)

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మనసు కొంత అశాంతిగా అనిపించినప్పటికీ పనుల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.

వృషభ రాశి

ఈ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతాయి.

మిథున రాశి

ఇక మిథున రాశి వారు తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు ఎదురైనా కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముందుకు వెళతారు.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు సంయమనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే కుటుంబంతో కలిసి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించే అవకాశం ఉంది.

సింహ రాశి

ఈ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం నిండుగా ఉంటుంది. మిత్రుల రాకతో ఇంట సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది.

కన్య రాశి

ఈ రాశి వారు అనవసరమైన కోపాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం మిత్రులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే సూచనలున్నాయి.

తులా రాశి

తులా రాశి వారు తమ మనసును, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పనిలో బిజీ కారణంగా కాస్త అలుపు దరిచేరుతుంది.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారి మాటతీరులో సౌమ్యత ఉంటుంది, అయినప్పటికీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి

ఈ రాశి వారు సంభాషణలో సంయమనం పాటించడం మంచిది. ప్రభుత్వ మరియు అధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభించి, ఆదాయం పెరుగుతుంది.

మకర రాశి

మకర రాశి వారి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా కొత్త ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది.

కుంభ రాశి

ఈ రాశి వారు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఓపికను కోల్పోకూడదు.

మీన రాశి

ఈ రాశి వారు అనవసరమైన వాదనలకు, కోపానికి దూరంగా ఉండాలి. కష్టపడినా తగినంత ఆదాయం రాకపోవడంతో పాటు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 20 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం ఎలా ఉన్నాయి?
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 20 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం ఎలా ఉన్నాయి?
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